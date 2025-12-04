En esta noticia Aumentos al salario pueden bajar de intensidad

La política recaudatoria del gobierno federal para el año entrante implica que los mismos mexicanos que ya pagan impuestos, tengan que hacer aportaciones más grandes, lamentó Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Para 2026, los impuestos a los refrescos y cigarros aumentarán, al tiempo que se implementan nuevas cargas fiscales a compras por internet y a videojuegos considerados violentos.

Al terminar el Foro Nacional Fiscal Coparmex 2025, el presidente del organismo mencionó que los impuestos “calóricos” no funcionan para disminuir el consumo de productos que son considerados dañinos para la salud.

“Está demostrado que el aumentar los impuestos no inhibe el consumo de estos artículos o de estos productos está comprobadísimo y que al final tienen una repercusión en el costo de los mismos para el bolsillo del consumidor final”, dijo.

Con las nuevas tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), una cajetilla de cigarros promedio costará más de MXN $100, mientras que una Coca-Cola 600 mililitros podría encarecerse hasta MXN $28, según estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

La Coparmex es uno de los principales promotores del incremento acelerado al Salario Mínimo General (SMG), desde que inició la creación de la política pública en 2015.

En este mismo sentido, Sierra Álvarez mencionó que desde ese año hay evidencia de que un SMG no alcanzaba para comprar la línea de bienestar personal, y el objetivo es que el salario alcance para el bienestar familiar.

“¿Qué es la línea del bienestar familiar? Una familia de cuatro personas, donde dos personas trabajan y ganan el salario mínimo y que con ese salario mínimo les permita tener acceso a la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria. Y con este aumento del 13% en este año para 2026, llegamos a la línea del bienestar familiar”, destacó el dirigente empresarial.

Este miércoles (diciembre 3), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció un aumento de 13% en el SMG, lo que implica que el año entrante se ubicará en MXN $314.04 diarios.

Sin embargo, Sierra dijo que el aumento del próximo año debe considerar la situación económica del país, la inflación, y la productividad de los trabajadores.

“Este tema debe ser revisable, analizado y platicado, consensuado sobre la realidad económica del país para construir los consensos a través del diálogo. México necesita mucho diálogo social para enfrentar estos retos que tiene en lo externo y en lo interno”, dijo.