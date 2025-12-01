Con el nuevo criterio del IMSS, quienes cumplen con los requisitos establecidos serán reconocidos con pagos más altos sin necesidad de realizar trámites adicionales. Checa a continuación quiénes serán los beneficiados y cómo aplicará el aumento.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó un cambio importante en el pago de pensiones bajo la Ley 73, luego de que la Suprema Corte de Justicia ordenara modificar la forma en que se calculan ciertos beneficios. La resolución impactará directamente a miles de jubilados que recibirán un aumento automático en sus depósitos mensuales.

Este ajuste llega en un momento clave, donde los costos diarios siguen presionando el bolsillo de los pensionados y la actualización de montos se vuelve indispensable.

Con el nuevo criterio del IMSS, quienes cumplen con los requisitos establecidos serán reconocidos con pagos más altos sin necesidad de realizar trámites adicionales. Checa a continuación quiénes serán los beneficiados y cómo aplicará el aumento.

¿Qué beneficiarios del IMSS recibirán un aumento en su pensión?

La Ley 73 sigue vigente para quienes comenzaron a cotizar al IMSS antes del 1 de julio de 1997. Para acceder a la pensión completa se exige haber acumulado al menos 500 semanas de cotización y haber causado baja del régimen obligatorio.

Con el nuevo criterio del IMSS, quienes cumplen con los requisitos establecidos serán reconocidos con pagos más altos sin necesidad de realizar trámites adicionales. Checa a continuación quiénes serán los beneficiados y cómo aplicará el aumento.

La pensión mínima garantizada para quienes cumplen estos requisitos rondaba los 9,407 pesos mensuales en diciembre de 2025.

Con los cambios recientes, quienes pertenecen a este régimen recibirán ajustes automáticos que buscan mantener su poder adquisitivo ante la inflación, lo que se traduce en un aumento estimado cercano al 12%, que elevaría la pensión mínima a alrededor de 10,700 pesos mensuales a partir de 2026.

Qué cambia tras el fallo de la Corte y los nuevos ajustes

La SCJN dictaminó que ciertos beneficiarios que antes no recibían la pensión completa —como padres dependientes del asegurado fallecido— ahora deben recibir el 90% de la pensión en caso de dependencia económica.

Ese fallo obligó al IMSS a modificar los criterios de cálculo de las pensiones, lo que beneficia a miles de personas que habían sido excluidas bajo interpretaciones anteriores.

Además, el instituto implementará ajustes automáticos basados en la inflación (INPC), como mecanismo para preservar el valor real de las pensiones mes a mes. También se prevén incrementos adicionales en 2026, en línea con las variaciones salariales y el contexto económico del país.

¿Qué deben hacer los beneficiarios con el nuevo cambio en el IMSS?

No es necesario que los beneficiarios realicen trámites adicionales para acceder al ajuste automático, ya que el IMSS aplicará los cambios de oficio.

Sin embargo, quienes tengan dependientes económicos o formas particulares de pensión deben revisar su estatus y asegurarse de que sus datos estén actualizados en el sistema del IMSS.

Este cambio también pone en evidencia la vigencia del régimen Ley 73, al menos para jubilados que cotizaron antes de 1997, en un contexto en que el sistema de pensiones en México tiende a migrar hacia regímenes modernos.