La Pensión del Bienestar volverá a subir en 2026 y millones de adultos mayores ya celebran la noticia. El gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó oficialmente que el apoyo económico se ajustará al alza el próximo año, con el fin de aliviar el impacto de la inflación para los pensionados que dependen de este ingreso.

El anuncio llega en un contexto de presión sobre los precios y de creciente expectativa social por la continuidad de los programas para jubilados.

Con este incremento, la administración federal promete mantener el poder adquisitivo de las personas mayores , reforzando uno de los pilares más importantes del Estado de bienestar en México. Checa a continuación todos los detalles.

Cuánto aumentaría la Pensión del Bienestar en 2026

El ajuste anunciado contempla elevar el monto bimestral de la pensión, cuyo pago en 2025 fue de 6,200 pesos. Las estimaciones preliminares indican que, para el año siguiente, la cifra podría ubicarse entre 6,424 y 6,433 pesos cada dos meses.

El aumento busca compensar la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación y la escalada de los precios de bienes básicos. Para muchos adultos mayores, este ajuste significa mantener un mínimo de estabilidad frente a los incrementos de costos en servicios, alimentos y medicinas.

Más allá del número, el incremento representa una señal de respaldo institucional: la Pensión del Bienestar reafirma su rol como pilar de protección social para personas mayores que dependen mayormente de este ingreso.

Quiénes recibirán el aumento en su pensión

El incremento se aplicará a todos los adultos mayores de 65 años que ya están registrados en la Pensión del Bienestar y reciben el apoyo bimestral, sin nuevos filtros ni requisitos adicionales. La medida busca mantener la cobertura intacta en un contexto de inflación creciente y forma parte del presupuesto social previsto para 2026.

Los beneficiarios no deberán realizar trámites extra, ya que la actualización será automática una vez que el presupuesto federal quede aprobado.

Cómo solicitar la Pensión del Bienestar paso a paso