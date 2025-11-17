¿Qué programas del Bienestar tendrán aumento en México?

Los grupos sociales que cobrarán más dinero por parte de lason mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores-

Los apoyos económicos otorgados por este organismo registrarán los aumentos significativos, destacando la ampliación de programas sociales dirigidos a mujeres y personas con discapacidad.

¿Cuánto aumentarán las pensiones contributivas en 2026?

Aunque cada año aumenta el número de pensionados, aproximadamente un 3% anual, el presupuesto para pensiones contributivas tendrá un incremento mínimo de apenas 0.05% .

Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), los montos destinados a IMSS e ISSSTE incluso registran caídas de 2.5% y 2.3% respectivamente, lo que representa una reducción histórica frente a incrementos promedio de 8.5% desde 2018.

Uno de los cambios más destacados es la Pensión Mujer Bienestar, destinada a mujeres de 60 a 64 años, cuyo presupuesto se incrementa 266%, ampliando la cobertura a 3 millones de beneficiarias .

En contraste, las pensiones no contributivas de la Secretaría del Bienestar experimentarán aumentos significativos, con un crecimiento total de13.5%, alcanzando 619,703 millones de pesos.

Asimismo, la Pensión para Adultos Mayores tendrá un aumento de 5.2%, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad se eleva 20.8%, reforzando los programas sociales que buscan garantizar un ingreso mínimo y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

¿Qué impacto tiene el aumento de las pensiones en la economía?

Los aumentos plantean un desafío estructural para el sistema de pensiones, ya que es necesario garantizar un equilibrio entre sostenibilidad financiera y protección social.

La actualización insuficiente frente a la inflación y el envejecimiento de la población podría afectar la capacidad de los pensionados para mantener un nivel de vida digno.

El CIEP advierte que la diferencia en el crecimiento presupuestal entre pensiones contributivas y no contributivas podría generar desigualdades y tensiones sociales.

Mientras que la población beneficiaria del IMSS y del ISSSTE sigue creciendo, los incrementos mínimos previstos no reflejan la realidad del gasto, dado que hasta julio de 2025 se registró un aumento real del 6.6% anual en las pensiones contributivas, según la Secretaría de Hacienda.