Femsa, el conglomerado mexicano dueño de Oxxo y accionista controlador de Coca-Cola Femsa, concluyó un programa de recompra acelerada de acciones en EE.UU. por u$s260 millones y activó, en paralelo, un nuevo esquema por hasta u$s300 millones, como parte de su estrategia de retorno de capital a inversionistas. De acuerdo con un comunicado enviado al mercado, Femsa recompró aproximadamente 2.5 millones de American Depositary Shares (ADSs) a un precio promedio de u$s 104.41 por unidad, por un monto agregado de u$s 260 millones. La liquidación y entrega final de esa operación están previstas para el 23 y 24 de marzo de 2026. Femsa también firmó un nuevo acuerdo de recompra acelerada de acciones, o ASR por sus siglas en inglés, con una institución financiera distinta en EE.UU. por un monto agregado de hasta u$s300 millones. El nuevo programa contempla una entrega inicial de 591,774 ADSs en marzo de 2026. El número final de ADSs recomprados bajo ese esquema dependerá del precio promedio ponderado por volumen diario de los títulos durante la vigencia del contrato, sujeto a ciertas limitaciones. La liquidación final del nuevo programa se espera, a más tardar, en el segundo trimestre de 2026, según refiere el documento. La recompra concluida había sido anunciada en diciembre de 2025, aunque forma parte de la estrategia de asignación de capital que Femsa delineó tras la desinversión de su participación en Heineken y su compromiso de elevar los retornos para accionistas. Hasta el cierre del año pasado, la empresa mantenía disponibles u$s1,500 millones para recompras. El nuevo acuerdo forma parte de los u$s900 millones anunciados previamente por la compañía, pero no utilizados en su totalidad por retrasos en la ejecución. “Principalmente por los periodos de restricción de operaciones durante la mayor parte del segundo semestre del año pasado, que limitaron nuestra capacidad para ejecutar recompras”, dijo Martín Arias, director financiero de Femsa, sobre el aplazamiento de parte del programa. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, el retorno total de capital a los accionistas mediante dividendos ordinarios, extraordinarios y recompras de acciones ascendió a u$s3,100 millones, según directivos de la empresa. Para el periodo comprendido entre marzo de 2026 y 2027, Femsa contempla un fondo de hasta u$s1,300 millones, que incluye retornos extraordinarios.