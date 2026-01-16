Anheuser-Busch acusó a Heineken de hacer una "copia ilegal" de la imagen de Michelob Ultra para Amstel en el mercado mexicano.

Anheuser-Busch, la dueña de la cerveza Michelob Ultra, perdió la primera sentencia en varios juicios en los que acusa de plagio a Heineken México, pues argumenta que realizó una “imitación ilegal” de Michelob Ultra en la marca Amstel Ultra.

Anheuser-Busch acusó a Heineken de hacer una "copia ilegal" de la imagen de Michelob Ultra para Amstel en el mercado mexicano.

El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a cargo del juez Juvenal Carbajal Díaz, electo por voto popular, dejó sin efecto el amparo aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el que Anheuser-Busch recibía la titularidad de los derechos sobre la imagen comercial de Michelob Ultra y su interés jurídico para demandar competencia desleal.

En este sentido, Grupo Modelo, que pertenece a Anheuser-Busch, señaló que el caso no tiene todavía una resolución final pues está en varios tribunales y será la Corte quien tenga la palabra final.

“Este asunto está siendo revisado por otros tribunales y, eventualmente, por la Suprema Corte, quien decidirá en última instancia cómo proteger los derechos materia de este litigio. Continuaremos defendiendo nuestras marcas y propiedad intelectual”, dijo Grupo Modelo.

Michelob Ultra llegó a México en 2002 y para 2018 Amstel Ultra, de Heineken, hizo lo propio. Anheuser-Busch acusa que la similitud entre las imágenes de las botellas “es evidente”, por lo que presentó una querella por plagio.

Como consecuencia, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), un organismo descentralizado que pertenece a la Secretaría de Economía (SE) determinó hace 5 años que Amstel Ultra era una imitación de Michelob, por lo que procedió a sancionar a Heineken México, por competencia desleal, pero la justicia todavía no confirma la resolución.

En abril de 2025, la trifulca entre las cerveceras llegó a la Corte, que en ese mes resolvió los Amparos Directos 19/2024 y 20/2024 a favor de AB InBev, reconociendo la titularidad de los derechos sobre la imagen comercial de Michelob Ultra y su interés jurídico para demandar competencia desleal.

La ponente del caso fue la ministra Yasmín Esquivel Mossa y dichos amparos directos se realizaron antes de las elecciones populares de jueces y magistrados.

Para septiembre, ya con el ‘cambio de árbitros’, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) aseguró que no existió competencia desleal de Heineken, una clara contradicción con la resolución de la SCJN.

Al mes siguiente, Anheuser-Busch, Grupo Modelo y hasta el IMPI, un organismo del gobierno federal, impugnaron la decisión.

Este jueves 15 de enero se emitió la primera sentencia, a cargo del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a cargo de Juvenal Carbajal Díaz, misma que dejó sin efecto el amparo.