Plata alcanzó una valuación de u$s 5,000 millones tras cerrar una ronda Serie C por u$s 405 millones, con lo que se convirtió en el banco digital privado más valioso de América Latina, en un contexto de alta demanda de inversionistas por modelos financieros digitales escalables, de acuerdo con la propia compañía. La ronda fue liderada por Bicycle Capital y contó con la participación de nuevos inversionistas como Qatar Investment Authority, BTG Pactual y Valor Capital Group, así como de fondos existentes como Kora, Hedosophia, Spice Expeditions y Audeo Ventures. La operación fue varias veces sobresuscrita, reflejando un fuerte apetito institucional. El levantamiento de capital se dio después del inicio de operaciones bancarias completas de Banco Plata en México en marzo de 2026, lo que le permitió ampliar su oferta de productos y acceder a captación de depósitos, fortaleciendo su modelo de fondeo para la siguiente etapa de crecimiento. En paralelo, la empresa ha levantado más de u$s 2,000 millones en deuda y capital desde su lanzamiento, lo que ha respaldado su expansión acelerada y el desarrollo de su infraestructura tecnológica. “Esta ronda refleja la confianza de los inversionistas no solo en nuestra ejecución hasta la fecha, sino también en la magnitud de la oportunidad que tenemos por delante”, dijo Neri Tollardo, cofundador y CEO de Plata. En menos de tres años, la fintech superó los u$s 600 millones en ingresos anualizados, alcanzando este nivel más rápido que cualquier banco digital a nivel global, según la propia empresa. Este desempeño ha sido impulsado por una cartera de crédito que asciende a u$s 800 millones, así como por el uso de modelos propietarios de riesgo basados en inteligencia artificial, que permiten optimizar la originación y administración del crédito. “Alcanzar más de u$s 600 millones en ingresos anualizados en tres años demuestra la fortaleza de nuestra distribución, tecnología y capacidades de originación crediticia”, afirmó Marcos Kantt, director financiero de Plata. El directivo añadió que la participación de fondos soberanos, gestores de activos globales, firmas de capital de riesgo y endowments universitarios en una misma ronda envía una señal de confianza sobre el modelo de negocio y su potencial de crecimiento. La compañía también destacó que su infraestructura tecnológica ha sido desarrollada internamente, incluyendo su core bancario, CRM y motor de riesgo, con el trabajo de más de 800 profesionales especializados en disciplinas STEM. Actualmente, Plata suma más de 3.5 millones de clientes activos de tarjeta de crédito, de los cuales más de 750,000 accedieron por primera vez a este producto financiero, lo que refleja su enfoque en la inclusión financiera. El crecimiento de usuarios también ha estado impulsado por su modelo de adquisición, donde más del 40% de los clientes llega a través de referencias y canales orgánicos, apoyado en estrategias de recomendación. El inicio de operaciones bancarias completas en México marcó un punto de inflexión para la empresa, al permitirle ofrecer servicios financieros integrales más allá del crédito. “Construimos una plataforma basada en tecnología diseñada para ampliar el acceso a mejores servicios financieros a escala. El inicio de operaciones bancarias completas en México es un hito fundamental”, señaló Tollardo. Como parte de su expansión regional, Plata también recibió en julio de 2025 autorización para constituir una compañía de financiamiento en Colombia, lo que refuerza su estrategia de crecimiento en América Latina.