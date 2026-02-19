Plata cambia su nombre a Banco Plata, después de recibir la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como banco, apenas tres años después del lanzamiento de su producto insignia Plata Card. En un comunicado, Banco Plata señaló que actualmente tiene 3 millones de clientes activos, y señaló que se mantendrá como un banco con una experiencia 100% digital, alineada con las necesidades y hábitos actuales de las personas. Este es el segundo banco que obtiene la autorización para operar en menos de un mes, después de que el 27 de enero Revolut anunció el inicio de sus operaciones. “Esta autorización marca el inicio de un año en el que se hará evidente la transición de la banca hacia un modelo verdaderamente digital. Estoy convencido de que la tecnología que hemos desarrollado en Plata marcará un precedente que fomentará mayor digitalización bancaria y, a su vez, mayor inclusión”, señaló Neri Tollardo, cofundador y CEO de Banco Plata. El directivo de Banco Plata mencionó que los procesos de las autoridades regulatorias son las principales razones por las que el sector bancario en México se mantiene como uno de los más sólidos del mundo, además de que permiten la incorporación de nuevos jugadores digitales que fomentan la competencia y un mayor acceso a la banca. En este sentido, Tollardo aseguró que la “verdadera evolución de la banca” ocurre cuando los bancos se adaptan a las personas. “En Banco Plata tenemos la clara promesa de redefinir la experiencia bancaria de los mexicanos para hacer que los servicios bancarios dejen de ser burocráticos y frustrantes”, añade Tollardo. Con sus 3 millones de tarjetas de crédito, Banco Plata se convierte en el quinto con más plásticos en el país, por encima de entidades como Banorte y HSBC, y a la caza de Santander, que tiene casi 4 millones de tarjetas de crédito en el mercado mexicano En su comunicado, Banco Plata señaló que actualmente solo tienen un producto en el mercado, que es Plata Card; sin embargo, aseguraron que con su transición a banco, la empresa pretende ampliar la oferta de servicios y productos financieros. Además, Banco Plata presume ser una empresa de tecnología e innovación, al señalar que toda su infraestructura bancaria y su aplicación fueron desarrollados por ingenieros de la misma empresa, lo que le permite agilizar los procesos y brindar soluciones inmediatas para sus clientes. “La inclusión financiera y el cierre de la brecha digital comienzan por la simplicidad. Mientras 82% de los mexicanos tienen un teléfono inteligente, solo el 25% usa el servicio de la banca digital. Al desarrollar productos intuitivos y simples de cara al usuario, hacemos que más personas pierdan el miedo a manejar sus finanzas con una aplicación”, dijo el CEO de la compañía. Sin embargo, aseguró que no descuidarán el acompañamiento humano y cercano, pues señaló que son el único banco que tiene un chat dentro de la aplicación para atender cualquier tipo de situación y la única plataforma digital que tiene una red de embajadores propia para entregar tarjetas de manera personalizada.