Moody’s Local México asignó la calificación A-.mx con perspectiva estable a Banco Plata, en medio de su transición a banca múltiple y con la expectativa de que alcance rentabilidad hacia 2027. De acuerdo con la calificadora, la nota refleja una calidad crediticia por encima del promedio, aunque también incorpora el corto historial operativo de la institución, que inició como financiera en 2023 y comenzó operaciones como banco este año. El análisis considera, además, el rápido crecimiento de Banco Plata en el segmento de crédito al consumo, particularmente en tarjetas, así como su proceso de consolidación como banco en los próximos meses. En este contexto, Moody’s prevé una mejora gradual en el margen financiero del banco, impulsada por una reducción en su costo de fondeo ante el avance en la captación de depósitos, así como por mayores eficiencias operativas. Bajo este escenario, la institución podría comenzar a generar utilidades hacia 2027. “Las calificaciones también consideran el fortalecimiento de la estructura de financiamiento mediante la captación de depósitos del público, lo que contribuiría a reducir el costo de fondeo”, señaló la agencia. Al cierre de 2025, Banco Plata registró una cartera de crédito de 12,619 millones de pesos, concentrada en tarjetas de crédito y préstamos personales, lo que lo ubicó entre los principales jugadores en crédito al consumo dentro de la banca múltiple. No obstante, el crecimiento del portafolio ha venido acompañado de presiones en calidad de activos. El índice de morosidad (IMOR) se ubicó en 4.3%, por encima del promedio del segmento de tarjetas (3.4%). En contraste, el índice de morosidad ajustado (IMORA) fue de 7.4%, por debajo del 13% observado en el sistema, lo que sugiere un desempeño relativo más favorable al considerar castigos. Para Moody’s, el principal desafío de Banco Plata será alcanzar su punto de equilibrio. Esto dependerá de su capacidad para mejorar su eficiencia operativa sin frenar el crecimiento de su cartera. En paralelo, la consolidación de su licencia bancaria será clave, ya que le permitirá fortalecer su base de depósitos —una fuente de financiamiento más barata— y, con ello, mejorar su margen financiero. La calificadora advirtió que la nota podría enfrentar presiones si el banco no logra construir una base sólida de depósitos o si se deteriora la calidad de su cartera por encima de lo esperado.