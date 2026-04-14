Un fuerte incendio registrado en Shenzhen, China, puso en el centro de la escena a la industria de los autos eléctricos. El incidente ocurrió en instalaciones vinculadas al fabricante BYD, una de las marcas con mayor presencia en América Latina. Las llamas se originaron en un parque industrial del distrito de Pingshan, donde se ubica la sede global de la compañía. Aunque el fuego fue controlado sin víctimas, la magnitud del evento generó preocupación sobre posibles efectos en la producción y distribución. El episodio también reavivó el debate sobre la seguridad en este tipo de vehículos. Sin embargo, las primeras investigaciones descartaron fallas en baterías o en los modelos comerciales, lo que llevó a la empresa a enviar un mensaje de calma al mercado. El siniestro se registró en un estacionamiento de varios niveles utilizado para vehículos en prueba y unidades fuera de circulación. Según informó la compañía china, el fuego fue controlado rápidamente por equipos de emergencia que llegaron al lugar. Imágenes verificadas mostraron columnas de humo negro y llamas extendiéndose por una amplia zona del edificio, lo que obligó a desplegar bomberos y fuerzas de seguridad. A pesar de la intensidad, no se reportaron heridos ni víctimas fatales. Las autoridades locales y la empresa coincidieron en que el incidente no estuvo relacionado con problemas en las baterías, uno de los principales temores en este tipo de emergencias. Las investigaciones preliminares apuntan a fallas en operaciones externas dentro del complejo. Además, se aclaró que el incendio no involucró vehículos en uso ni afectó unidades destinadas a clientes. Esto reduce el impacto directo en el mercado, especialmente en regiones como América Latina donde la marca ha ganado terreno. Especialistas advierten que los incendios en vehículos eléctricos pueden ser más complejos que los de motores tradicionales. Su comportamiento implica mayor duración y posibles reinicios del fuego, lo que exige protocolos específicos de control. Pese a esto, BYD y las autoridades insistieron en que se trata de un hecho aislado y no de una falla estructural en la tecnología. La compañía busca así contener la incertidumbre en un mercado donde la demanda de vehículos eléctricos continúa en expansión.