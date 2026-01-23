En esta noticia ¿Son más caros?

Los autos eléctricos son una realidad que gana cada vez más terreno a nivel mundial, y aunque México tiene un retraso en la adopción de la tecnología, forma parte de esta nueva tendencia.

De acuerdo con Eugenio Grandio, presidente de Electro Movilidad Asociación (EMA), a nivel mundial el pico de la demanda de autos de combustión interna se alcanzó en 2018, hace ocho años.

Por ejemplo, en China el año pasado se vendieron más autos eléctricos e híbridos que de combustión interna, mientras que en Noruega alcanzó 96% del total, dijo Grandio.

En México, aproximadamente 10% de los autos nuevos vendidos en 2025 pertenecieron a este segmento.

El cambio en la tendencia, comentó, es resultado de la evolución de la tecnología, misma que ha dejado atrás los mitos alrededor de los autos eléctricos.

Hace 10 años, dijo Grandio, el mercado mexicano tenía solo 3 modelos eléctricos, el Leaf, de Nissan, el i3, de BMW y el Tesla, mientras que hoy existen más de 100 modelos en el mercado, que abarcan todas las categorías, desde los sedanes hasta pick-ups.

En el mercado de autos verdes, que incluyen los híbridos y los eléctricos, existe el mito de que se venden solo los híbridos.

Grandio aseguró que el año pasado las marcas asociadas a la EMA colocaron más de 96,000 unidades eléctricas, lo que representó prácticamente la mitad de la venta de autos verdes del año previo.

El líder de la EMA comentó que otra realidad que ha cambiado es el alto costo de las unidades eléctricas.

“Ya cada vez hay más alternativas y ese mito de que el coche eléctrico es más caro, cada vez, en ciertos segmentos, ya es inclusive competitivo y en algunos inclusive más barato”, comentó.

Un estudio del Consejo Internacional del Transporte Limpio (ICCT) señaló que entre 2021 y 2024 el precio de los autos limpios nuevos bajó entre 35% y 37%.

En sentido contrario, las unidades de combustión interna presentaron un incremento de 24% en el mismo periodo.

La baja en los precios, dijo Grandio, es una combinación entre el desarrollo tecnológico, la reducción de costos y la estrategia de las marcas, que ha permitido bajas generalizadas, a lo que se suma una intensa competencia.

“Lo que tenemos que buscar es que el mexicano tenga el acceso a la mejor tecnología al mejor precio”, comentó.

El especialista dijo que el aumento de aranceles en México a 50% a los autos chinos puede provocar una distorsión en el mercado.