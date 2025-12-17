En esta noticia Países que han prohibido la compra y venta de dólares

El dólar estadounidense se encuentra en un momento decisivo en su dominio global. Unas 11 naciones han tomado la decisión de prescindir de su uso en el comercio internacional.

Estos países, que integran la Comunidad de Estados Independientes (CEI), buscan fortalecer sus divisas nacionales, reducir su dependencia del billete verde y mejorar su competitividad en los mercados cambiarios globales.

Este cambio es parte de una creciente tendencia mundial denominada “desdolarización”, que ha ganado un impulso considerable, especialmente tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia en 2022.

Murió el dólar americano | Prohíben la compra-venta y todas las operaciones en estos 11 países (foto: archivo).

Esta transición no solo busca una mayor autonomía financiera para estas naciones, sino que también tiene el potencial de modificar significativamente el actual equilibrio económico global.

La determinación de dejar de lado el dólar no solo responde a motivaciones políticas, sino también a consideraciones económicas estratégicas. Al reducir su dependencia de la divisa estadounidense, estos países buscan:

Los líderes de la CEI han subrayado que esta medida, que ya contempla el 85% de las operaciones transfronterizas realizadas en monedas locales, refuerza la soberanía económica de sus estados y abre nuevas vías fiscales.

La CEI está compuesta por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania. A pesar de los recientes conflictos entre Ucrania y Rusia, la mayoría de estas naciones mantienen estrechos acuerdos económicos y han decidido unirse a esta iniciativa.

En palabras del presidente ruso, Vladimir Putin: “El uso de monedas nacionales en pagos mutuos está ampliándose. Su participación en las operaciones comerciales entre los miembros de la CEI ya supera el 85%”.

Estos países buscan:

Fortalecer sus monedas locales en el mercado de divisas.

en el mercado de divisas. Evitar los efectos adversos de futuras sanciones internacionales.

de futuras sanciones internacionales. Diversificar sus reservas, incluyendo activos como el oro.

Cuál es el efecto de la desdolarización

La desdolarización representa un cambio significativo en el sistema financiero internacional. Al depender menos del dólar, las naciones de la CEI podrían:

Reducir la influencia de Estados Unidos en la economía global.

Crear nuevos mercados fundamentados en monedas locales.

Generar mayor estabilidad para sus economías frente a las fluctuaciones del dólar.

Sin embargo, esta tendencia también podría acarrear efectos adversos para la moneda estadounidense. Una menor demanda de dólares en el comercio internacional podría provocar una disminución de su valor y afectar su rol como principal moneda de reserva global.

A medida que otras economías emergentes sigan este camino, el dólar podría enfrentar un escenario de menor relevancia en las próximas décadas, marcando un punto de inflexión internacional donde las monedas locales ganarían protagonismo frente al dominio histórico del dólar.