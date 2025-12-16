El azúcar es un ingrediente fundamental en la rutina de muchas personas, ya que se utiliza como un endulzante en diversas preparaciones. Sin embargo, no se considera uno de los alimentos más saludables, lo que hace necesario buscar alternativas que puedan cumplir su función sin comprometer el sabor de los platillos o la salud.

En este sentido, la stevia y la miel se presentan como dos de los sustitutos más reconocidos. Sin embargo, hay otra opción que está llena de antioxidantes, ayuda a aumentar los niveles de energía en el cuerpo y, además, su sabor es sorprendentemente similar al del azúcar. A continuación, te explicamos de qué se trata.

El endulzante saludable que ofrece el mismo sabor que el azúcar

El azúcar mascabado es un poderoso ingrediente culinario que se obtiene de la cocción del jugo de caña de azúcar. Su popularidad ha trascendido fronteras, consolidándose como uno de los mejores sustitutos del azúcar blanco refinado.

En línea con este último punto, el azúcar mascabado es rico en polifenoles, compuestos capaces de proteger a las células del cuerpo del daño causado por los radicales libres.

Gracias a la manera en la que se produce, se trata de un alimento que destaca por conservar gran cantidad de sus propiedades naturales, entre las que resalta su aporte de minerales, como potasio y hierro, así como diversos compuestos de acción antioxidante.

En esa línea, es frecuente que se confunda al azúcar mascabado con azúcar morena; no obstante, no son lo mismo.

Esta última es un tipo de azúcar refinado que se somete a un proceso de menor intensidad que el azúcar blanco, mientras que la primera no tiene ningún tipo de refinación. Asimismo, según lo señala el sitio especializado Tua Saúde, es un alimento rico en carbohidratos, nutrientes esenciales para los procesos de producción de energía.

Formas de disfrutar este endulzante lleno de antioxidantes que potencia tu energía

El azúcar mascabado se caracteriza por su textura arenosa y exquisito sabor, lo que la convierte en una opción versátil para incorporar en su rutina diaria. A continuación, se presentan algunas sugerencias para su utilización: - Añádala a sus recetas de repostería. - Utilícela como endulzante en sus bebidas preferidas. - Empléela para caramelizar frutas y elaborar salsas. - Úsela como endulzante en sus cereales y yogur.

Los especialistas sugieren que el consumo de azúcares simples no debe exceder el 5% de la ingesta calórica diaria.