La industria cosmética en México se consolidó como un motor exportador clave, con un valor superior a los MXN$ 470 mil millones equivalente a cerca del 2% del PIB manufacturero y exportaciones por u$s 3,945 millones en 2025; sin embargo, el sector enfrenta presión financiera derivada de los largos ciclos de cobro que limitan la liquidez de las empresas, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC). El país se posicionó como el tercer productor de cosméticos en América, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, y el número 12 a nivel global, impulsado por el crecimiento de categorías de cuidado personal y la expansión hacia mercados internacionales. Las exportaciones del sector se concentraron en preparaciones capilares, máquinas de afeitar, maquillaje, jabones y productos para el cuidado personal, lo que refleja una diversificación creciente en la industria mexicana de belleza. El nearshoring ha sido un factor determinante en este posicionamiento, al convertir a México en un hub estratégico para abastecer al mercado de Norteamérica. En este contexto, empresas como Absara Cosmetics han fortalecido sus operaciones logísticas en la frontera con Estados Unidos para responder a la demanda internacional. “Exportar cosméticos a gran escala no es solo un desafío logístico. Si no tienes acceso a capital de trabajo ágil, no puedes seguir creciendo o incluso puedes perder contratos”, explicó Pablo Haddad Soto, Chief Operating Officer de Absara Cosmetics. Pese al dinamismo exportador, la industria enfrenta un obstáculo estructural: los ciclos de cobro, que pueden extenderse entre 90 y 180 días, lo que presiona la liquidez de las empresas, especialmente de aquellas en expansión. “La industria cosmética mexicana no solo crece: exporta, atrae capital y genera empleo de alto valor. Pero sostenerse en mercados internacionales exige liquidez en el momento correcto”, afirmó Paulina Aguilar, cofundadora y Chief Revenue Officer de MUNDI. El consumo de productos de cuidado personal ha mostrado resiliencia pese al entorno inflacionario, aunque con cambios en los hábitos de compra, como mayor preferencia por presentaciones más pequeñas o marcas propias. A esto se suma un posible impulso temporal de hasta 2.8% durante la Copa Mundial de Futbol 2026, derivado del incremento en la demanda de productos de higiene y cuidado personal por parte de turistas y consumidores. CANIPEC proyectó que el mercado cosmético mexicano alcanzará los u$s 15,210 millones en 2029, aunque advirtió que el potencial del sector dependerá del acceso a financiamiento oportuno que permita sostener la operación exportadora, invertir en certificaciones y responder a la demanda global. “El financiamiento especializado es el eslabón que conecta la capacidad productiva con las oportunidades del mercado internacional”, concluyó Aguilar.