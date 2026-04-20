La Ciudad de México se prepara para vivir uno de los momentos más trascendentes de su historia económica reciente. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX (Canaco CDMX) proyecta que la celebración del Mundial 2026 generará una derrama económica de 26,280 millones de pesos en la capital del país, lo que podría convertirse en un verdadero punto de inflexión para el comercio, el turismo y el empleo local. Las cifras que respaldan ese optimismo son contundentes: el organismo empresarial estima la llegada de un millón 168 mil visitantes foráneos y la generación de entre 70 mil y 90 mil empleos durante el evento. Con un gasto promedio por turista de 22,500 pesos, los sectores vinculados al consumo y al turismo anticipan una temporada de actividad sin precedentes en la historia reciente de la capital. El análisis de Canaco CDMX detalla los sectores que concentrarán el mayor beneficio económico serán: En conjunto, el mapa económico del Mundial dibuja una oportunidad distribuida en prácticamente toda la cadena de valor del comercio capitalino. Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco CDMX, subrayó que el alcance del evento va mucho más allá del deporte en la capital del país: “No estamos hablando solo de futbol; estamos hablando de inversión, turismo, consumo, empleo y de una oportunidad histórica para demostrar que la capital está lista para competir y crecer ante los ojos del mundo”, sostuvo el dirigente, quien insistió en que el Mundial puede marcar un antes y un después para la economía de la Ciudad de México. Sin embargo, el organismo advierte que los beneficios no llegarán de manera automática. El verdadero desafío, señaló Canaco CDMX, es garantizar que esa riqueza alcance a toda la ciudad, es decir al hotel independiente, al restaurante de colonia, al comercio de barrio, al mercado tradicional, al transportista y a la empresa familiar que sostiene la economía local día a día. Para eso, el sector empresarial capitalino debe comenzar a prepararse desde ahora. Gutiérrez Camposeco identificó tres grandes áreas de oportunidad para aprovechar el impulso del torneo: En ese marco, el dirigente llamó a las micro, pequeñas y medianas empresas a actuar con visión y estrategia, y a impulsar el mensaje “Lo hecho en México siempre gana” como sello diferenciador ante los millones de visitantes que llegará al país. El líder empresarial cerró con una convocatoria al sector privado capitalino: “El Mundial no puede ser solo una celebración de unos días. Debe ser una plataforma para fortalecer al comercio de la Ciudad de México, generar empleo y construir un legado económico duradero. Si nos preparamos bien, esta será una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar”. La cuenta regresiva ya comenzó.