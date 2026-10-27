En esta noticia Manufactura sigue al frente

El INEGI publicó la balanza comercial de México al mes de septiembre, donde reflejó una ligera desaceleración en el crecimiento de las exportaciones, que se ubicó en 37.93% anual.

El crecimiento de las exportaciones sigue siendo alimentado principalmente por las exportaciones no petroleras, que se expandieron prácticamente 39%, mientras que las petroleras crecieron 9.63%, debido al incremento en los precios internacionales de los hidrocarburos.

Manufactura sigue al frente

El crecimiento de las exportaciones no petroleras en septiembre estuvo explicado por el componente manufacturero, con un crecimiento de 38.96% anual.

Esta alza fue consecuencia del crecimiento de las manufacturas ajenas al sector automotriz, cuyo avance fue de 53.03%, pero se desaceleraron desde un alza de 63.2% en agosto, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

Por su parte, las exportaciones automotrices repuntaron a una tasa anual de 5.67%, lo que representó su mayor ritmo de crecimiento desde junio.

“El crecimiento de las exportaciones automotrices en septiembre se debió al comercio con Estados Unidos, pues crecieron 8.5% anual, mientras que las exportaciones automotrices al resto del mundo se contrajeron 7.4% anual”, detalló la especialista.

En el acumulado del año, el sector automotriz empieza a quedarse en terreno positivo, con un alza de 1.3%, después de la caída de 4% del año pasado.

En total, las exportaciones avanzaron 30.35%, el avance anual más grande desde 2010, tras la recuperación de la burbuja financiera de 2009.

“El crecimiento de las exportaciones este año, ha sido impulsado exclusivamente por el componente no petrolero, con un crecimiento de 31.42%, ante el avance histórico de 45.99% de las exportaciones manufactureras no automotrices, en donde se encuentran las exportaciones de equipo de cómputo, en particular las unidades de procesamiento central, demandadas en Estados Unidos ante la construcción de centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial”, señaló Siller.