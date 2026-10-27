La autopista Guadalajara contempla las casetas de Arenal, Plan de Barrancas A, Plan de Barrancas B y Santa María del Oro.

La autopista Guadalajara-Tepic dejará de aceptar pagos en efectivo a partir del domingo 1 de noviembre. Desde esa fecha, todos los carriles operarán exclusivamente con el sistema de telepeaje, de acuerdo con el anuncio difundido por la concesionaria en sus redes sociales.

La medida aplicará en cuatro plazas de cobro: El Arenal, Plan de Barrancas A, Plan de Barrancas B y Santa María del Oro. Por ello, quienes tengan previsto circular por esta vía deberán contar con un dispositivo TAG para pagar el peaje de manera electrónica.

¿Qué deben hacer los automovilistas que viajen por la autopista Guadalajara-Tepic?

Ante el cambio en el sistema de cobro, se recomienda adquirir el TAG con anticipación y verificar que tenga saldo suficiente antes de salir a carretera. De esta manera, los conductores podrán prepararse para utilizar el telepeaje desde el inicio de la medida.

En su comunicación, la concesionaria señaló que todos los carriles de la autopista operarán con este sistema a partir de noviembre e invitó a los usuarios a obtener su TAG para evitar contratiempos durante sus próximos traslados.

A partir de noviembre, todos los carriles de la Autopista Guadalajara-Tepic operarán con telepeaje (imagen restaurada con ChtaGPT) X/@GdlTepic

¿Qué deben hacer los conductores para pagar el peaje a partir del 1 de noviembre?

El telepeaje permite pagar el uso de carreteras y autopistas mediante un dispositivo electrónico instalado en el vehículo. En el caso del TAG PASE, este debe colocarse en el parabrisas para que los equipos de las plazas de cobro puedan leerlo y generar la transacción de manera automática.

Para prepararse antes del 1 de noviembre, los conductores deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Adquirir un TAG: hacerlo con anticipación para contar con el dispositivo antes de circular por la autopista.

Revisar el saldo: verificar que haya fondos suficientes y recargarlo antes de iniciar el recorrido.

Planificar el viaje: organizar la ruta y el horario de salida para evitar contratiempos.

A partir del domingo 1 de noviembre, quienes transiten por la autopista Guadalajara-Tepic deberán utilizar el telepeaje en las plazas de cobro señaladas, ya que la concesionaria dejará de recibir efectivo. Por ello, es importante realizar los preparativos necesarios antes de emprender el viaje.