Durante agosto, el empleo en el sector de la manufactura cayó 2.64% anual.

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Mientras los pronósticos de crecimiento económico para el cierre de este año se aceleran y se ubican en torno a 1.5%, el empleo parece no seguir la tendencia, pues dos de los tres sectores de la economía registraron una caída en este indicador, de acuerdo con datos del Inegi.

El empleo en la construcción fue el único dentro del sector industrial que logró crecer en agosto. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

En agosto, el sector primario registró una caída de 4.61% en el empleo y se ha contraído en siete de los ocho meses que lleva registro este año la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Además, en el sector industrial, la contracción fue de 1.42%, arrastrada principalmente por las caídas de las fuentes laborales en las industrias extractivas y la electricidad (-22.22%), así como por la baja en el sector manufacturero (-2.64%).

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, señaló que solo el sector de la construcción logró un aumento en los empleados totales, con un alza de 3.14%.

El ramo que mitigó la caída en la generación de empleo durante agosto y permitió una reducción mínima de la tasa de desempleo fue el de comercio y servicios, que tuvo un incremento anual de 4.36%.

El repunte fue impulsado por los servicios, donde destacó el ramo de servicios diversos con un crecimiento de 13.78%, seguido de gobierno y organismos internacionales con alza de 11.01%.

“En contraste, el subsector de transportes, comunicaciones, correos y almacenamiento registró la mayor caída, de 1.89%, seguido de comercio, con una caída de 1.37%”, añadió la especialista.

Desempleo sube

En agosto, la tasa de desempleo se ubicó en 2.72% en agosto, desde 2.71% de julio y marcó su nivel más alto en un año.

“La caída mensual de la población ocupada se debió a una disminución de 734,097 personas en la informalidad, que fue parcialmente compensada por un crecimiento de 672,313 personas en la formalidad” dijo la analista.