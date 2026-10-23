Los servicios y el comercio, que concentran buena parte de la actividad económica del país, mostraron un avance más moderado: las actividades terciarias crecieron 0.2% mensual.

La economía mexicana tomó impulso en agosto. La actividad económica creció 0.6% frente a julio, por encima de lo esperado por el mercado, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas del INEGI.

El avance también fue mayor al previsto en la comparación anual. La actividad económica creció 3.3% respecto de agosto de 2025, frente al 3.1% que anticipaban los analistas.

El dato ofrece una señal favorable para una economía que ha transitado el año entre cautela empresarial, menor dinamismo de algunos componentes de la demanda y un entorno externo incierto.

El campo encabeza el avance

El crecimiento de agosto fue generalizado entre los tres grandes grupos de actividad, aunque con diferencias importantes.

Las actividades primarias registraron el mayor avance del mes, con un crecimiento de 3.5%. Por su parte, las actividades secundarias, que incluyen manufactura, construcción, minería y generación de energía, aumentaron 0.6%.

Los servicios y el comercio, que concentran buena parte de la actividad económica del país, mostraron un avance más moderado: las actividades terciarias crecieron 0.2% mensual.

Comercio: la foto anual luce mejor que la mensual

Dentro de los servicios, el comercio deja una lectura particularmente interesante.

En comparación con agosto de 2025, el comercio al por mayor creció 12.2%, mientras que el comercio minorista avanzó 2.4%. La diferencia muestra un desempeño mucho más fuerte en las operaciones mayoristas que en las ventas directamente vinculadas con el consumidor.

La fotografía cambia al observar únicamente el desempeño de agosto frente a julio. El comercio mayorista no registró crecimiento, con una variación de 0.0%, mientras que el minorista avanzó apenas 0.3%.

Es decir, la comparación anual sigue siendo favorable, especialmente para el comercio mayorista, pero el dato mensual apunta a un ritmo más contenido al cierre del verano.

En conjunto, las cifras de agosto muestran una economía con mayor tracción de la prevista, aunque el desempeño no es uniforme. El campo y la industria encabezaron el crecimiento mensual, mientras que los servicios avanzaron a un ritmo más moderado.