Bill Gates no plantea que se deba renunciar a la inteligencia artificial, sino que insiste en la necesidad de gestionar su desarrollo.

Bill Gates, cofundador y exdirector ejecutivo de Microsoft, alertó sobre los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial (IA). Durante una entrevista en el podcast Decoder, de The Verge, explicó que el desarrollo de esta tecnología avanza a un ritmo que la sociedad todavía no está preparada para afrontar.

La conversación se produjo después de que Gates publicara, a finales de agosto su ensayo La turbulenta era de la IA está aquí: las decisiones que tomamos ahora son críticas, publicado a finales de agosto, donde fue contundente: “Incluso en las mejores circunstancias, la transición a esta nueva era de la IA será uno de los momentos más turbulentos en la historia de la humanidad”. Para el empresario, las decisiones que se tomen en esta etapa serán determinantes.

¿Por qué Bill Gates considera que la inteligencia artificial representa un desafío?

Durante la conversación, el además fundador de la organización filantrópica Fundación Gates explicó que el progreso de la IA durante el último año ha sido “realmente asombroso”. Entre los avances que mencionó se encuentran la capacidad de escribir código, detectar fallas de ciberseguridad y razonar en el campo de la biología.

Bill Gates advirtió que la transición a la era de la IA será un periodo de grandes cambios para la humanidad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El empresario también advirtió sobre sus posibles efectos en el mercado laboral y en las relaciones humanas. Según afirmó, “la respuesta [...] no ha sido suficiente para la rapidez con la que surge el desafío”. Por eso, expresó su preocupación por la posibilidad de que los riesgos no se reduzcan y de que los beneficios tarden en llegar si la tecnología no se gestiona adecuadamente.

Gates aclaró que sigue considerando que la IA puede ser beneficiosa, siempre que se le dé la orientación correcta. Su preocupación se centra en cómo afrontar los peligros que surgen a medida que aumentan sus capacidades.

¿Cuáles son los principales riesgos de la inteligencia artificial, según Gates?

El empresario diferenció los peligros inmediatos de los problemas de control a largo plazo. Durante la entrevista, destacó tres aspectos que requieren atención:

Los modelos sin salvaguardas: Gates advirtió que pueden facilitar ataques informáticos y actividades de bioterrorismo.

El control de la IA: sostuvo que los modelos más avanzados también plantean desafíos a largo plazo.

La preparación de la sociedad: remarcó que el poder de esta tecnología implica que sus efectos deben anticiparse y gestionarse.

Para Gates, el objetivo no es frenar todos los avances, sino desarrollar medidas de seguridad que permitan aprovechar sus beneficios. La transición a la era de la IA, advirtió, será uno de los momentos más turbulentos de la historia de la humanidad y exigirá decisiones oportunas para afrontar sus consecuencias.