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México mantiene un lento desempeño en el sector manufacturero, pues si bien en agosto se mantuvo con una tasa de crecimiento de 3.2% anual en el Indicador Multidimensional de la Manufactura BBVA Research (IMM BBVA Research), el alza no representó un cambio significativo en relación con el promedio del primer semestre, a lo que se suma una dependencia a las exportaciones de productos relacionados con la Inteligencia Artificial.

El ramo automotriz mexicano se mantiene deprimido por un menor gasto en Estados Unidos.

Saidé Salazar, Economista principal para México BBVA Research, detalló que el lento dinamismo de la manufactura se materializa en un contexto de menor gasto en vehículos y autopartes en Estados Unidos.

De acuerdo con el Buró de Análisis Económico de ese país (BEA, por sus siglas en inglés), las ventas minoristas del segmento automotriz promedian una disminución de 1.3% anual entre julio y agosto.

“Si bien este enfriamiento de la actividad en el sector de automóviles y autopartes podría prolongarse al último trimestre del año, estimamos que el dinamismo del segmento no automotriz, particularmente en equipo de cómputo y telecomunicaciones, compensaría parcialmente esta ralentización, favorecido por la resiliencia de la demanda externa y la integración de México en las cadenas de suministro de la inteligencia artificial en Estados Unidos”, señaló la especialista.

En este sentido, Saidé Salazar recordó que el Inegi registró una caída anual de 0.7% en la producción manufacturera, pero con un comportamiento disparejo.

El segmento de maquinaria y equipo acumula un crecimiento de 2.6% anual en el periodo, en contraste con la debilidad observada en la fabricación de aparatos eléctricos y de textiles, sectores que registran contracciones acumuladas de 6.9% y 6.1%, respectivamente.

Además, considerando el dato de julio, 17 de los 21 subsectores de actividad reportan niveles de producción por debajo de su nivel de enero de 2025 donde la mayor caída se registra en el sector de la industria del vestido, que está 10.7% por debajo de su nivel de enero del año pasado, la industria de la impresión (-7.8%), y la fabricación de accesorios y aparatos eléctricos (-6.5%).

En sentido contrario, los productos derivados del petróleo crecieron 31% en relación con el resultado de enero del año pasado, a lo que se suman la fabricación de maquinaria y equipo (+8.6%), y la fabricación de equipo de cómputo y comunicaciones (+7.2%).

En términos agregados, la producción manufacturera se ubica 0.4% por arriba de su nivel de enero de 2025, detalla el reporte de BBVA Research.

Luz de esperanza para el PIB

En materia del Producto Interno Bruto (PIB), los pronósticos para el cierre del año del sector público y privado han mostrado una tendencia al alza. La encuesta entre especialistas económicos del Banco de México y de Citi coinciden en un consenso estimado en 1.3% para el crecimiento de la economía al cierre de este año.

Mientras tanto, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda estiman un alza de 1.5%.

Pero existe la posibilidad de que el repunte económico sea todavía mayor.

El Inegi publicó el Indicador Oportuno de Actividad Económica para julio y agosto. En el caso del primer mes del tercer trimestre, el indicador fue revisado al alza, para alcanzar 0.61%, mientras que el indicador adelantado de agosto registró un crecimiento mensual de 0.14%.

“Considerando lo anterior y asumiendo que en septiembre la economía crece a un ritmo mensual de 0.21%, que es el crecimiento promedio en lo que va del 2026, el PIB registraría un crecimiento trimestral de 0.59% en el tercer trimestre”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

Con esto, el crecimiento anual se ubicaría en 2.64% y en el acumulado de los primeros 9 meses del año, el PIB mostraría un crecimiento de 1.68% respecto al mismo periodo del 2025, abundó.

Al considerar que los números publicados por el Inegi se mantengan sin cambios, cuando presente el Índice General de Actividad Económica (IGAE), “se elevaría la probabilidad de que la economía muestre un crecimiento económico en 2026 cercano a 1.7%”, dijo la analista.

Los tres factores que empujan a la economía: