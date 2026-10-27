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El Gobierno de Baja California Sur y su Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEPUIMM, anunció que desde hoy 27 de octubre se dará el cierre de la vía Bulevar 5 de Febrero y solo tendrá habilitado un carril con funcionamiento para ambos sentidos.

El tramo del cierre que confirmó el Gobierno estatal va de Juan Domínguez Cota a Hermenegildo Galeana. “Cierre a partir del 27 de octubre”, puntualizó el aviso oficial. El cierre se debe al inicio de “trabajos de renivelación con carpeta asfáltica en el Bulevar 5 de Febrero, en la ciudad de La Paz, con una inversión de 3.3 millones de pesos”.

Baja California Sur: tramo de cierre en color rosa de la vía Bulevar 5 de febrero.
Baja California Sur: tramo de cierre en color rosa de la vía Bulevar 5 de febrero.Google Maps

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Semáforo y simbología para transitar por este tramo

La SEPUIMM confirmó que el carril del sentido contrario en el Bulevar 5 de Febrero se habilitará temporalmente para permitir así el tránsito de los vehículos en ambos sentidos. Atención con estos cambios porque el tránsito se verá ralentizado debido a la reducción.

  • La zona verde de la simbología indica el carril que estará habilitado
  • La zona roja indica el carril que estará sin circulación
  • Las zonas amarillas indican que se admite solo transito local

En total son seis cuadras del total del Bulevar 5 de Febrero que estará cerrado con restricciones.

“Ante esta modificación, la SEPUIMM exhorta a automovilistas y peatones a circular con precaución, atender las indicaciones del personal en la zona y considerar rutas alternas para evitar demoras en sus traslados”.

Mapa de cierre de la la vía Bulevar 5 de febrero tramo Juan Domínguez Cota a Hermenegildo Daleana.
Mapa de cierre de la la vía Bulevar 5 de febrero tramo Juan Domínguez Cota a Hermenegildo Daleana.Gobierno Baja California

Cierre de la vía Bulevar 5 de Febrero sin fecha de apertura

El Gobierno de Baja California anunció el cierre de la vía Bulevar 5 de Febrero pero no dio fecha de reapertura.

El director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la SEPUIMM indicó que estos cambios hacen parte del Programa de Atención de Vialidades del Gobierno del Estado, con el objetivo de mejorar calles y caminos, contribuyendo a una circulación más segura en Baja California Sur.

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