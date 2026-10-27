Se confirmó el cierre del la vía Bulevar 5 de Febrero sin fecha de reactivación.

El Gobierno de Baja California Sur y su Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEPUIMM, anunció que desde hoy 27 de octubre se dará el cierre de la vía Bulevar 5 de Febrero y solo tendrá habilitado un carril con funcionamiento para ambos sentidos.

El tramo del cierre que confirmó el Gobierno estatal va de Juan Domínguez Cota a Hermenegildo Galeana. “Cierre a partir del 27 de octubre”, puntualizó el aviso oficial. El cierre se debe al inicio de “trabajos de renivelación con carpeta asfáltica en el Bulevar 5 de Febrero, en la ciudad de La Paz, con una inversión de 3.3 millones de pesos”.

Baja California Sur: tramo de cierre en color rosa de la vía Bulevar 5 de febrero. Google Maps

Semáforo y simbología para transitar por este tramo

La SEPUIMM confirmó que el carril del sentido contrario en el Bulevar 5 de Febrero se habilitará temporalmente para permitir así el tránsito de los vehículos en ambos sentidos. Atención con estos cambios porque el tránsito se verá ralentizado debido a la reducción.

La zona verde de la simbología indica el carril que estará habilitado

La zona roja indica el carril que estará sin circulación

Las zonas amarillas indican que se admite solo transito local

En total son seis cuadras del total del Bulevar 5 de Febrero que estará cerrado con restricciones.

“Ante esta modificación, la SEPUIMM exhorta a automovilistas y peatones a circular con precaución, atender las indicaciones del personal en la zona y considerar rutas alternas para evitar demoras en sus traslados”.

Mapa de cierre de la la vía Bulevar 5 de febrero tramo Juan Domínguez Cota a Hermenegildo Daleana. Gobierno Baja California

Cierre de la vía Bulevar 5 de Febrero sin fecha de apertura

El Gobierno de Baja California anunció el cierre de la vía Bulevar 5 de Febrero pero no dio fecha de reapertura.

El director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la SEPUIMM indicó que estos cambios hacen parte del Programa de Atención de Vialidades del Gobierno del Estado, con el objetivo de mejorar calles y caminos, contribuyendo a una circulación más segura en Baja California Sur.