En esta noticia Impacto desde el campo, tiendas de barrio y la región

El auge de las cervezas sin alcohol y de baja graduación está redefiniendo el negocio de la industria cervecera. Grupo Modelo reportó un crecimiento superior al 30% en ese segmento y Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros de México, dijo en una encuentro con medios esta semana que aunque la cerveza es la bebida alcohólica de menor graduación (en promedio 4.5%) existen esfuerzos por ofrecer productos con aún menor graduación y destacó un crecimiento significativo del segmento sin alcohol, manteniendo el sabor de la cerveza tradicional.

En el marco del Día Internacional de la Cerveza, Grupo Modelo presentó un nuevo informe de Ipsos e IWSR, elaborado en colaboración con AB InBev, en el que muestra la evolución en la moderación del alcohol, ya que el 92% de quienes compran opciones sin alcohol también adquieren cerveza con alcohol. “No se trata de dejar de disfrutar, sino de hacerlo con equilibrio”, dijo la empresa en un comunicado.

La industria cervecera está respondiendo a esta tendencia con innovación, inversión y responsabilidad. Siqueiros mencionó en el encuentro El “Lado C” de la Cerveza que se han invertido MXN$ 1,000 millones de pesos en 5 años para campañas de consumo responsable y prevención.

“La evolución de esta agroindustria también depende de entender cómo cambian las personas, sus hábitos y los momentos en los que eligen disfrutar una bebida“, dijo Inti Pérez, directora de sustentabilidad corporativa de Heineken México en otro encuentro con medios en el marco del Día Internacional de la Cerveza.

Impacto desde el campo, tiendas de barrio y la región

Cuando se habla de cerveza normalmente se piensa en consumo, pero detrás de cada botella existe una cadena productiva que comienza con miles de agricultores, sostiene a cientos de miles de trabajadores. Según cifras compartidas por Siqueiros, la industria cervecera beneficia a 5,000 familias de agricultores de cebada.

Para 80,000 “tienditas de la esquina” la cerveza es sumamente relevante pues representa hasta 40% de las ventas de miles de pequeños comercios.

De acuerdo con Cerveceros de México, el sector representa 1.5% del PIB nacional, genera más de 715,000 empleos directos e indirectos y beneficia a casi un millón de puntos de venta. Asimismo, activa 168 actividades económicas en más de 20 estados.

Evento El Lado C de la Cerveza de Cerveceros de México | Foto: Cortesía

México es, además, el cuarto productor mundial de cerveza detrás de China, Estados Unidos y Brasil. La meta es, a corto plazo, alcanzar el tercer lugar en producción.

El país ha producido más de 140 millones hectolitros, cantidad que le ha permitido no sólo abastecer la demanda local sino convertirse en el primer exportador de cerveza en el mundo. Una de cada cinco cervezas del mundo es mexicana.

El impacto de la industria cervecera es regional, en el evento organizado por Heineken se resaltó que, de acuerdo con Cerveceros Latinoamericanos, la cerveza es una de las cadenas productivas más importantes de América Latina y el Caribe. Genera 3.9 millones de empleos y aporta el 1.3% del PIB regional, lo que confirma su impacto económico y social.