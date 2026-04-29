La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Asociación de Bancos de México (ABM) y representantes de empresas de vales firmaron este lunes un acuerdo histórico para eliminar las comisiones en los pagos con tarjeta de crédito, débito y vales en todas las gasolineras del país. La medida entrará en vigor el 1 de mayo y se extenderá hasta el 31 de octubre, según confirmó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, durante la Mañanera del Pueblo. Amador Zamora explicó que hasta ahora al pagar con tarjeta en una gasolinera, el establecimiento asumía una comisión que luego trasladaba al consumidor final. Con este acuerdo, esa carga desaparece y se suma al esquema de subsidios a la gasolina y al diésel ya vigentes, representando un alivio directo para las familias mexicanas y para el sector transportista y logístico del país. El paquete de medidas se articula en tres ejes: El primero implica que los bancos afiliados a la ABM eliminarán la cuota de intercambio en tarjetas de crédito y débito, que representa el 80% del total de la comisión cobrada. El segundo beneficia específicamente al sector del transporte y la logística: las empresas emisoras de vales aplicarán un descuento de 1.10 pesos por transacción. El tercero es de carácter regulatorio: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) habilitaron el marco normativo para que la medida pueda implementarse desde el 1 de mayo. En el caso de las tarjetas de vales, la reducción a cero comisiones aplicará tanto en la red cerrada como en la red abierta —esta última equivalente en su funcionamiento a una tarjeta de débito—, por lo que ambas modalidades quedan incluidas en el beneficio. El presidente de la ABM, Emilio Romano, subrayó que el sector bancario asume esta medida como una inversión estratégica. Desde su perspectiva, digitalizar los pagos en gasolineras genera historial crediticio para los usuarios, lo que abre la puerta a que más mexicanos accedan a productos de crédito formal en el futuro. “Es uno de los objetivos de la banca”, afirmó. Romano también aclaró que actualmente no existe una comisión fija en gasolineras, ya que cada establecimiento negocia tarifas distintas según el banco o intermediario financiero que opere el terminal. Con este acuerdo, el mercado absorbe el 80% de la reducción en comisiones, lo que vuelve el sistema más transparente y competitivo para todos los actores. La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que el horizonte de la medida no es arbitrario: el plazo hasta octubre busca que en septiembre se consolide el pago digital al 100% en las estaciones de servicio de todo el país, un paso clave en la agenda de inclusión financiera y modernización del sistema de pagos en México.