Bdmed, la cadena de estaciones de servicio low-cost con sede en Onda (Castellón), enfrenta su capítulo final tras años de dificultades financieras. Actualmente, está en fase de liquidación tras declararse en concurso de acreedores en octubre de 2024. Fundada en 2010, esta empresa especializada en la venta minorista de carburantes y distribución a domicilio se había convertido en un referente del sector independiente en España. La compañía, que llegó a operar hasta 21 estaciones de servicio en su momento de mayor expansión, redujo progresivamente su red. Actualmente cuenta con 9 sucursales operativas: 5 en la provincia de Castellón, varias en Valencia y una en Madrid (Mercamadrid). A pesar de intentos previos de reestructuración —como la venta en 2023 de ocho gasolineras y tiendas de conveniencia al fondo francés Serris REIM por 22 millones de euros—, no logró estabilizar su situación. El detonante definitivo fue la imposibilidad de renegociar una deuda millonaria con entidades bancarias clave (BBVA, Cajamar, Bankinter, Ibercaja), cajas rurales y acreedores públicos como la Agencia Tributaria y Fogasa. Tras fallar las negociaciones para un convenio con acreedores, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón declaró la disolución de Bdmed y abrió la fase de liquidación. La administración concursal toma el control, cesando a los administradores anteriores, y en un plazo de 10 días establecerá las reglas para la venta de activos, con prioridad en saldar deudas pendientes. Este cierre representa un golpe para el modelo low-cost en regiones como la Comunidad Valenciana, donde las gasolineras independientes compiten intensamente con grandes operadores. Mientras el sector en Castellón crece impulsado por marcas de bajo precio (que superan el 60% de los surtidores), empresas como Bdmed no han superado los retos financieros acumulados, agravados por la volatilidad del mercado de combustibles y la presión competitiva. La venta de todas sus sucursales restantes marca el adiós definitivo a una de las redes más relevantes del panorama nacional de estaciones independientes. Por tal motivo, los usuarios de Bdmed, conocidos por precios competitivos en gasolina, diésel y AdBlue, deberán buscar alternativas en las próximas semanas o meses, mientras se resuelve el proceso de liquidación.