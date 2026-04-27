En México, 80% de los pagos en gasolinerías se hacen en efectivo, pero el gobierno mexicano quiere erradicar ese comportamiento este año. Para lograrlo, el secretario de Hacienda, Eddgar Amador Zamora Torres, anunció varias medidas que buscan incentivar el pago con tarjetas de débito o crédito en las estaciones de servicio. El funcionario dijo en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que se eliminarán de forma temporal las comisiones que cobran las terminales por el pago de gasolina. En este sentido, la comisión por realizar un cobro con tarjeta de débito para las estaciones de servicio es de 0.45%, mientras que la comisión con tarjeta de crédito asciende a 1%; sin embargo, el secretario de Hacienda aseguró que estos cobros se eliminarán entre mayo y octubre de este año. “Los acuerdos reducen el costo que asume la gasolinera por aceptar pagos digitales. La tarjeta de débito, antes tenía una comisión de 0.45% por transacción. Ahora vamos a tener 0% de cuota de intercambio, que es un equivalente a MXN $2.57 por transacción promedio”, comentó Zamora Torres durante la conferencia matutina. Mientras tanto, en lo referente a las tarjetas de crédito, la eliminación de las comisiones implica que la estación de servicio ahorraría MXN $7.45 por transacción promedio. El anuncio ocurrió un mes después de que la presidenta anunció en la convención de banqueros, celebrada en Cancún, Quintana Roo, el mes pasado, que a partir de este año sería obligatorio el pago con tarjeta en las estaciones de servicio. Pese a el arranque de la iniciativa, desde el punto de vista de los especialistas en el sector, será muy complicado que el Gobierno Federal alcance esta meta de eliminar los pagos en efectivo en las estaciones de servicio. “No hay manera de que se implemente eso en este país, cuando el 80% de lo de las compras se hacen en efectivo”, comentó Marcial Díaz Ibarra, vicepresidente del Comité Técnico Nacional de Energía Eléctrica e Infraestructura del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Además, Aldo Vargas, director de Desarrollo de Kernotek, dijo que esta no es la primera vez que se intentan digitalizar los pagos en las estaciones de servicio, pero las experiencias anteriores resultaron demasiado complicadas. Vargas coincidió en que en las estaciones de servicio 8 de cada 10 transacciones se realizan en efectivo, debido a que más de la mitad de la economía mexicana está en la informalidad y no quiere afiliarse a bancos para llevar a cabo sus operaciones. “Además de que hay que agregarle el componente cultural, por alguna extraña razón, los mexicanos estamos acostumbrados a utilizar el efectivo en vez de realizar pagos por medios electrónicos”, dijo el especialista. Otro reto que enfrentan las gasolineras para cumplir con la meta del Gobierno Federal es la falta de cobertura de internet de buena calidad en todo el país, una condición fundamental para que se implemente de forma correcta este tipo de iniciativas. A esto se suma el riesgo de clonación de tarjetas, lo que implica perder el dinero sin la posibilidad de que sea recuperado por el banco.