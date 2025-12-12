Los bancos de México cerrarán varios días en 2026 por el cronograma de feriados bancarios

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) compartió el calendario de feriados bancarios en 2026, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Se prevé que haya once días de cierre de bancos, dados los días de descanso obligatorio.

En detalle, el organismo dio a conocer el cronograma oficial de días en los que las instituciones financieras deberán suspender actividades durante el año próximo. En total, serán once días inhábiles obligatorios, además de todos los sábados y domingos, en los que no habrá atención presencial.

Los bancos en México cerrarán más de diez días, por los feriados bancarios de 2026.

Conoce los días festivos que impactarán en el sistema bancario de México y evita problemas con el manejo de dinero. Se sugiere verificar las fechas en las que no abrirán las sucursales a nivel nacional.

¿Qué día no atienden los bancos?

Según determina el calendario de la CNVB, las fechas en que bancos, casas de bolsa, fondos de inversión, fintech reguladas y demás entidades deberán cerrar son:

1 de enero - Año Nuevo

Primer lunes de febrero - Día de la Constitución

Tercer lunes de marzo - Natalicio de Benito Juárez

2 y 3 de abril - Semana Santa

1 de mayo - Día del Trabajo

16 de septiembre - Independencia de México

2 de noviembre - Día de Muertos

Tercer lunes de noviembre - Aniversario de la Revolución Mexicana

12 de diciembre - Día del Empleado Bancario

25 de diciembre - Navidad

Sábados y domingos

En cada uno de estos casos, las instituciones deben suspender operaciones a nivel nacional; sin embargo, pueden solicitar abrir si presentan un aviso previo al organismo y respetan que la liquidación de operaciones se realice hasta el siguiente día hábil.

¿Los días bancarios son solo días laborables?

Respecto a los días de festivo bancario, es posible que abran los bancos en los días inhábiles. Sin embargo, esto es posible únicamente bajo ciertas condiciones.

Las instituciones que deseen operar en un día inhábil del calendario oficial pueden hacerlo sin autorización formal, siempre que notifiquen a la CNBV:

Las sucursales o localidades que abrirán

Los servicios que estarán disponibles

Las fechas y la justificación de apertura

Las autoridades financieras indican que las operaciones deberán registrarse con fecha valor del siguiente día hábil bancario o bursátil.

¿Cómo afecta el feriado bancario a los bancos?

Los servicios no se detienen, incluso en días inhábiles . Las operaciones que están respaldadas por la CNBV, sin ningún tipo de excepción, son las siguientes:

Cajeros automáticos

Pagos y disposiciones con tarjetas de débito y crédito

Operaciones digitales que no requieran del sistema de pagos inmediato

En situaciones extraordinarias -como emergencias sanitarias, desastres naturales o instrucciones de autoridades- deberán notificar el cierre de inmediato.