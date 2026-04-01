La guerra entre Irán y Estados Unidos empieza a mostrar sus consecuencias en México a partir de un fuerte incremento en el precio de los combustibles, especialmente el diésel y la gasolina Premium. Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, el precio del petróleo se ha incrementado prácticamente 50%, y ha rebasado ya la barrera psicológica de los u$s 100 por barril. El impacto ya se sintió en el precio de los combustibles, y en el caso de México, uno de los más afectados fue el diésel. Este combustible subió casi 10% en el mes que lleva el conflicto bélico, debido al incremento de los precios del petróleo, de acuerdo con estimaciones de PetroIntelligence. La semana pasada, la presidenta claudia Sheinbaum regañó a los gasolineros del país, debido a que consideró que no se justificaba un incremento acelerado en el precio de este combustible, porque el gobierno implementa una serie de estímulos fiscales para evitar el incremento acelerado de los combustibles, que además, es un componente esencial para la inflación. Para arreglar este problema, la mandataria exigió a su gabinete económico, es decir, las secretarías de Hacienda, Economía y Energía, así como a Pemex, que sostuvieran una reunión con los gasolineros para definir una estrategia que permitiera mantener bajo control el precio de los combustibles. Los grupos gasolineros del país y el gobierno federal pactaron mantener un precio máximo de MXN $28.30 por litro de diésel de manera temporal. En un comunicado conjunto, señalaron que el objetivo es reducir el precio del diesel durante los próximos días a lo largo del país. “De manera similar a la Estrategia de gasolina regular, este acuerdo extraordinario convoca a la participación voluntaria de la mayoría de las empresas gasolineras que reflejarán menores precios de este combustible conforme las condiciones operativas relacionadas con inventarios, logística, distribución, precio en terminales y estímulo al IEPS lo permitan” señalaron. Con el objetivo de contener el precio del diésel, el gobierno federal ha implementado un subsidio al IEPS desde hace tres semanas, mismo que se aceleró desde 35% hasta 70.28% del impuesto que cobra Hacienda a este combustible. Para esta semana, el estímulo fiscal alcanzó MXN $5.17 por litro, por lo que esta semana solo se cobran MXN $2.18 pesos de IEPS a los consumidores.