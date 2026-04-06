La volatilidad en el precio de los combustibles sigue sin ceder y el gobierno federal responde con incrementos sostenidos en los subsidios semanales. Este viernes santo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los estímulos aplicables al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para la semana del 4 al 10 de abril de 2026. El diésel encabeza la tabla de subsidios ante los incrementos que lo han llevado a cerca de 30 pesos por litro. Para esta semana, el estímulo aplicado es del 81.20%, equivalente a 5.97 pesos, lo que deja a los consumidores con una cuota de impuesto de apenas 1.38 pesos por litro. La gasolina regular o magna contará con un estímulo del 31.34%, equivalente a 2.09 pesos por litro, de manera que los consumidores solo pagarán 4.60 pesos de impuesto. En el caso de la gasolina premium, el estímulo aplicado es menor: 18.48%, que representa 1.04 pesos por litro, dejando la cuota de impuesto en 4.61 pesos. Los tres combustibles reflejan una presión creciente sobre las finanzas públicas, ya que el gobierno se ve obligado a ajustar al alza los estímulos semana a semana para contener el impacto en los bolsillos de los consumidores mexicanos. El origen de la volatilidad se remonta al 28 de febrero, fecha en que estalló el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, detonando una escalada en los precios internacionales de los hidrocarburos. Antes de ese evento, la gasolina regular rondaba los 23.24 pesos por litro, la premium los 25.62 pesos y el diésel los 26.23 pesos. Desde entonces, las cifras no han dejado de escalar, y el subsidio federal se ha convertido en el principal instrumento para frenar el traslado total de esos incrementos al precio final que pagan los automovilistas en las gasolineras del país. La tendencia indica que, mientras el conflicto internacional no encuentre una salida, la SHCP continuará ajustando los estímulos al IEPS de manera semanal, con el diésel como el combustible que mayor respaldo requiere y que mayor presupuesto federal consume en este esquema de subsidios.