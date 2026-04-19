El Gobierno activó un operativo que impacta directamente en miles de comercios en todo el país. No se trata de una inspección aislada: implica visitas presenciales, revisión de documentos y posibles sanciones visibles para el público. La medida ya comenzó a aplicarse y tiene un objetivo concreto. Las autoridades buscan detectar decisiones comerciales que no puedan justificarse, especialmente en un rubro sensible para la economía cotidiana. En este contexto, algunos establecimientos ya fueron señalados, mientras que otros lograron evitar consecuencias tras las primeras revisiones. La diferencia está en un punto clave: la documentación y la explicación de los precios. El operativo está encabezado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que inició visitas a estaciones de servicio para verificar los precios de la gasolina y el diésel. El procedimiento tiene sustento en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Durante las inspecciones, el personal se identifica, solicita documentación que justifique incrementos y analiza la información presentada. Si los argumentos son válidos o los precios se corrigen, no se aplica ninguna medida. Como parte del operativo, el Gobierno ya colocó lonas en distintas estaciones de servicio que no pudieron justificar precios altos de gasolina y diésel. Estas advertencias buscan señalar a los comercios que exceden los valores acordados y orientar a los consumidores. Además, se identificaron precios altos en estaciones de Mobil en Morelos, Gulf en Puebla y BP en la misma entidad, así como en Oxxo Gas y BP por el costo del diésel. En contraste, otras estaciones verificadas no recibieron sanciones tras demostrar que respetaban los precios establecidos. En los casos donde las estaciones de servicio no logran justificar los precios elevados y mantienen esa condición tras una segunda revisión, el Gobierno puede colocar sellos y lonas de advertencia. Estas lonas incluyen mensajes dirigidos a los consumidores para alertar sobre precios excesivos. La intención es que los conductores puedan elegir opciones más económicas cercanas y evitar pagar de más por el combustible. El procedimiento aplicado por PROFECO sigue una serie de pasos claros que determinan si una estación recibe o no una advertencia. Entre los principales puntos se destacan: Desde el inicio del operativo, ya se visitaron decenas de estaciones de servicio, con resultados mixtos: en varios casos se colocaron advertencias, mientras que en otros no fue necesario intervenir. La estrategia se implementa en casi todo el país, con el objetivo de que el precio de la gasolina regular no supere los 24 pesos por litro y el diésel se mantenga cercano a los 28 pesos. Además, los consumidores pueden consultar un mapa oficial para comparar precios y tomar decisiones informadas