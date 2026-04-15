Cancelar un servicio de telefonía, internet o gimnasio debería ser el fin del compromiso financiero, pero en México es común que los cargos continúen sin justificación. Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que los proveedores no tienen derecho a realizar cobros por servicios no prestados y ofrece mecanismos para forzar la devolución del dinero. Si se detectan cargos automáticos tras haber solicitado la baja, el organismo puede obligar a la empresa a reembolsar los pagos indebidos. Además, la ley estipula que el consumidor tiene derecho a recibir una compensación adicional por el incumplimiento. Esto asegura que las malas prácticas de las compañías tengan consecuencias económicas a favor del usuario. El primer paso para evitar conflictos es revisar minuciosamente el contrato para identificar plazos y posibles penalizaciones por cancelación anticipada. Una vez verificado, el trámite debe realizarse estrictamente por los medios autorizados del proveedor, ya sea vía telefónica, sucursal física, correo electrónico o la aplicación oficial de la empresa. Resulta fundamental exigir un folio o constancia de cancelación al momento de la solicitud. No contar con este registro es la razón principal por la que muchos cobros persisten, ya que el proveedor puede argumentar que el trámite nunca se inició; por ello, conservar capturas de pantalla, correos y números de reporte es vital para cualquier reclamación posterior. En caso de que el proveedor se niegue a detener los cargos o a reembolsar el dinero, el consumidor debe acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor. Para iniciar la queja, es necesario presentar una copia de la identificación oficial, el contrato original y el folio de cancelación obtenido previamente, además de los estados de cuenta donde aparezcan los cobros injustificados. Un punto clave que muchos usuarios desconocen es que, si la Profeco determina que hubo un cobro indebido, la ley prevé no solo la devolución total de los montos, sino también una bonificación adicional del 20%. Este incentivo busca resarcir el tiempo y esfuerzo invertido por el afectado en recuperar su capital ante la negligencia del prestador de servicios. La puntualidad en el reporte y la organización de los comprobantes de pago previos al conflicto son determinantes para ganar la disputa. Con estas herramientas, los ciudadanos pueden poner fin a los “cobros fantasma” y garantizar que su economía no se vea afectada por prácticas abusivas en el mercado digital y de servicios tradicionales.