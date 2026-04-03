El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informó que los contribuyentes que registren saldo a favor o pagos indebidos pueden solicitar la devolución de su dinero mediante un trámite en línea, simplificando el proceso. Si este es tu caso, las autoridades publicaron el proceso detallado de cómo recuperar el dinero. A través del Formato Electrónico de Devolución, las personas físicas y morales pueden dar seguimiento a su solicitud y recuperar recursos o dinero que en su momento fue pagado al SAT, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal. Hacienda y el SAT detallaron que existen múltiples escenarios en los que los contribuyentes pueden acceder a la devolución de impuestos, dependiendo del tipo de saldo a favor o pago realizado. Para acceder a estos beneficios, es indispensable contar con RFC, contraseña o e.firma, además de un estado de cuenta vigente que incluya la CLABE interbancaria activa. El trámite también exige cumplir con requisitos básicos como identificación oficial vigente y documentación específica según el tipo de devolución solicitada, conforme a las fichas 70/CFF y 71/CFF. En caso de errores en la cuenta bancaria, el SAT permite corregir la CLABE mediante el Buzón Tributario, siempre que el contribuyente adjunte su estado de cuenta y confirme la actualización con su e.firma.