En su primer reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Esentia Energy reportó una utilidad neta de u$s 72.9 millones, lo que significó un incremento de 275% en comparación con el resultado de 2024. La empresa señaló en el informe enviado al mercado que solo en el cuarto trimestre acumuló una ganancia final de u$s 17.5 millones, un incremento de 284.7% en comparación con el resultado de los últimos tres meses de 2024. “Durante el cuarto trimestre del 2025, la Compañía alcanzó un hito histórico con el exitoso lanzamiento de su Oferta Pública Inicial (OPI), fortaleciendo de manera significativa su posición financiera y su visibilidad en los mercados de capitales, locales e internacionales. Con una visión orientada al futuro, terminamos el 2025 con un Plan de Expansión en ejecución, con un cronograma predecible y adaptable a las necesidades de nuestros clientes”, dijo Daniel Bustos, director general de Esentia. El directivo añadió que en el primer trimestre de este año, la empresa se enfocará en avanzar de manera consistente en la construcción de la nueva estación de compresión de Aguascalientes. El pasado 15 de diciembre, Esentia inició la construcción de la Estación de Compresión Aguascalientes, como parte de su proyecto de expansión de capacidad para transportar gas natural. La empresa señaló que este es uno de los proyectos que integran la Fase I de la expansión, un plan diseñado para tres fases que considera una inversión total estimada en u$s 680 millones. El objetivo es priorizar la implementación disciplinada y eficiente para cumplir con los tiempos establecidos en el compromiso y generar valor sostenible para los inversionistas de la empresa, aseguró Bustos. En materia operativa, Esentia señaló que los ingresos ajustados crecieron 7.8% en 2025, totalizando u$s 434.6 millones, reflejando una mayor actividad comercial y la integración del 100% de las operaciones de la Estación de Compresión Soto la Marina a partir del segundo trimestre de 2025. En lo correspondiente a la utilidad antes de impuestos, este apartado registró un incremento de 5.7% en el cuarto trimestre, al ubicarse en u$s 78.6 millones. En términos anuales, la empresa reportó un alza de 6.8%, hasta u$s 332.3 millones, derivado de eficiencias operativas y disciplina en costos.