A poco más de un mes de su “campanazo” en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa Esentia Energy Systemes (Esentia) anunció que el pasado 15 de diciembre inició la construcción de la Estación de Compresión Aguascalientes, como parte de su proyecto de expansión de capacidad para transportar gas natural.

La empresa inició con la primera fase el 15 de diciembre del año pasado.

La empresa señaló que este es uno de los proyectos que integran la Fase I de la expansión, un plan diseñado para tres fases que considera una inversión total estimada en u$s 680 millones.

El plan de expansión, detalla Esentia, representa un incremento de 660 millones de pies cúbicos diarios de su capacidad de transporte de gas natural dentro de México.

La Estación de Compresión Aguascalientes se ubica en un predio con una superficie total de 24,162.38 m².

Esentia detalló que la primera etapa de construcción implica el movimiento de tierras, para, posteriormente, arrancar con trabajos de tuberías, instrumentación y la instalación del turbocompresor en el sitio.

El gasoducto beneficiado con el incremento de capacidad será el sistema Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara (VAG), un sistema que se dedica a abastecer las necesidades de la región centro-oeste de México.

Las entidades beneficiadas son Jalisco, San Luis Potosí, así como los estados de la región del Bajío y el centro, quienes necesitan una mayor cantidad de este combustible para generar electricidad en las industrias de la zona.

“Este hito marca el inicio formal de la construcción de la Fase I de nuestro Plan de Expansión. Seguiremos avanzando de manera consistente en el desarrollo de infraestructura estratégica, fortaleciendo nuestra posición en el sector y generando valor sostenible para nuestros inversionistas”, aseguró Daniel Bustos, director general de Esentia.

¿Cuál es el objetivo de Esentia?

A partir del dinero levantado en la Oferta Pública Inicial, la empresa mexicana busca aumentar su capacidad de transporte de gas natural en 50% con horizonte a 2030.

Además, busca incrementar cuatro veces las ventas del gas natural a las empresas, donde se incluye la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con Bustos, la primera fase de ampliación contará con una inversión estimada de u$s 91.5 millones.

En conferencia de prensa posterior a la Oferta Pública Inicial, dijo que la segunda fase añadirá 296 millones de pies cúbicos diarios de capacidad, con un costo de u$s 205.5 millones.

Finalmente, el directivo mencionó que la tercera fase contará con recursos por u$s 383 millones, y esperan concluirla hacia el cuarto trimestre de 2030.