La habilidad de Carlos Slim para los negocios hizo que miles de personas que buscan replicar su trayectoria empresarial sigan con atención su vida y, en particular, sus consejos. Frente a este contexto, el empresario mexicano compartió algunos consejos clave para ser exitoso y ganar mucho dinero.

A sus 85 años, el empresario mexicano de origen libanés posee una fortuna estimada en USD 104,000 millones. Al frente de Grupo Carso y América Móvil, se mantuvo como una de las figuras más influyentes dentro de la élite empresarial.

Carlos Slim Helú compartió los mejores consejos para ser exitoso y ganar mucho dinero

Conoce los consejos de Carlos Slim y prepárate para ser el próximo empresario exitoso. Hay algunas cuestiones clave a tener en cuenta para no fallar en el intento.

¿Cuáles son las estrategias financieras de Carlos Slim?

El empresario compartió aprendizajes desde temprana edad. Según el documental Gigantes de México, mientras cursaba ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), combinó sus estudios con la enseñanza.

La frase “cuando no sepas qué hacer, haz la mitad” la escuchó por primera vez de su tío y suele retomarla en las pocas conferencias a las que su agenda le permite asistir.

Aunque para algunos se trata de una idea demasiado simple para explicar su éxito, Carlos Slim señaló que este principio estuvo presente en decisiones clave que marcaron su vida.

También reconoce que, cuando lo ignoró, tomó determinaciones de las que después se arrepintió. Un ejemplo fue la venta anticipada de su participación en Apple, antes del regreso de Steve Jobs. En una entrevista para Cracks Podcast, conducido por Oso Trava, admitió que con el tiempo entendió que deshizo su posición demasiado pronto.

“Las compramos muy baratas, cuando la empresa atravesaba una situación complicada, antes de que regresara Steve Jobs. Las vendimos con ganancia, claro, una buena utilidad, pero no lo que pudo haber sido. No sé si nos hubiéramos quedado hasta ahora” , relató Slim.

¿Cuál es la filosofía de Carlos Slim?

El concepto de “hacer la mitad” no está ligado al esfuerzo a medias, sino a la idea de asumir riesgos calculados. En esta línea, Carlos Slim profundizó en la necesidad de tomar decisiones prácticas, basadas en información y prudencia.

Desde su visión, la cautela, la diversificación, el conocimiento y la liquidez resultan fundamentales tanto para aprovechar oportunidades únicas como para sortear momentos difíciles.

¿Cuáles son las inversiones de Carlos Slim?

Sus inversiones están diversificadas y centradas en las siguientes áreas:

Telecomunicaciones (América Móvil) Infraestructura Banca (Grupo Carso, Inbursa) Energía (petróleo, gas, energías renovables)

También tiene participaciones recientes en empresas como Broadcom, Occidental Petroleum, y proyectos de agua en Japón (Aqualia) y energía en México, mostrando una estrategia de inversión a largo plazo y en sectores estratégicos, incluyendo tecnología.