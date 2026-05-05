El talento joven de México comienza a encontrar nuevas rutas más allá de sus fronteras, y esta vez el impulso viene directamente de la mano del Gobierno de Claudia Sheinbaum. A través de la Secretaría de Turismo, SECTUR, se ha confirmado una iniciativa que abre la puerta a oportunidades laborales en cruceros internacionales, donde los participantes no solo podrán viajar, sino también recibir ingresos en dólares. La propuesta, respaldada durante la administración de Claudia Sheinbaum, está dirigida principalmente a egresados de turismo o carreras afines, con el objetivo de insertar a jóvenes mexicanos en una industria global que demanda talento en hospitalidad, servicio y entretenimiento. La propuesta es clara, ya que busca el crecimiento profesional, experiencia internacional y una forma distinta de conocer el mundo. De acuerdo con la información difundida por SECTUR y el material promocional oficial, esta iniciativa conecta a los jóvenes con importantes compañías de cruceros como Royal Caribbean Group y Carnival, facilitando su incorporación a empleos formales en altamar. Sueldo en dólares, lo que representa una mejora significativa frente a ingresos promedio nacionales. Hospedaje y alimentos incluidos, reduciendo gastos personales durante el contrato. Crecimiento profesional internacional, con experiencia laboral altamente valorada. El registro se realiza a través de códigos QR proporcionados por las empresas participantes, lo que permite iniciar el proceso de selección de manera directa a la siguiente liga del crucero. Esta estrategia busca agilizar el acceso y ampliar el alcance de la convocatoria entre jóvenes de todo el país. Trabajar en un crucero implica integrarse a un entorno dinámico y multicultural, donde conviven tripulantes de distintas nacionalidades. Las jornadas pueden ser exigentes, pero también ofrecen la posibilidad de recorrer múltiples destinos, desde el Caribe hasta Europa, mientras se desarrolla experiencia en una industria global altamente competitiva. Para muchos jóvenes, esta experiencia no solo representa un empleo, sino una plataforma de aprendizaje cultural, desarrollo de habilidades y crecimiento personal que puede abrir puertas en el ámbito internacional.