La quinta edición (2026) del estudio sobre comunicación corporativa dado a conocer por la Asociación Mexicana de Comunicadores (AMCO) ofrece una radiografía clara del momento que vive la función: la comunicación corporativa opera en un entorno de alta turbulencia social donde el principal riesgo es la polarización. Casi el 70% de los comunicadores del país identifica la politización de temas sensibles como su mayor amenaza; le siguen los ataques en redes sociales (40%) y la desinformación (34%). Las empresas tienen miedo y comunican con cautela. En este entorno, la comunicación se redefine hacia grupos cercanos, de bajo riesgo, a través de canales controlados. El 72% de los esfuerzos se concentra en audiencias internas, principalmente a través de correo electrónico (80%) y grupos de WhatsApp (50%). Hacia el exterior, predominan los canales controlados como redes sociales (86%), páginas web corporativas (75%) y correo electrónico (60%). Solo 36% recurre a influencers, privilegiando perfiles especializados (65%) sobre celebridades. Este patrón revela una lógica clara: mayor control del mensaje, menor exposición a la volatilidad del entorno. El perfil del comunicador también evoluciona. El 76% identifica el pensamiento estratégico como la habilidad más relevante en los próximos años, seguido por la gestión de crisis (40%). Más que generador de contenidos, el comunicador se consolida como un operador estratégico capaz de anticipar riesgos, ordenar narrativas y proteger activos reputacionales en contextos adversos. Este diagnóstico se confirma con otros referentes en México y el mundo. El Barómetro de Confianza de Edelman ha identificado tres tendencias que predominan en las actitudes sociales: la polarización, el agravio e la insularidad. Las audiencias están confrontadas, se alimentan de sentimientos de injusticia y prefieren conversar con sus allegados, en una cámara de eco que dificulta la integración social. El espacio público se fragmenta y la conversación se vuelve más emocional y se procura entre cercanos. En Estados Unidos, el estudio de comunicación 2026 de Ragan identifica como principales riesgos reputacionales la interferencia política (46%), la presión regulatoria (44%) y las campañas de desinformación (31%). A su vez, el Reporte Global de Comunicación del Centro Annenberg señala que en un entorno donde las emociones están a flor de piel, alzar la voz implica riesgos operativos concretos, particularmente para empleados de primera línea. No sorprende, entonces, que disminuya el apetito de las empresas por vincularse con causas públicas o actores sociales que puedan detonar controversias. Por ejemplo, las empresas han disminuido la búsqueda de alianzas con organizaciones ambientalistas (WWF, Green Peace o Sierra Club) y de defensa de derechos humanos (Amnistía Internacional). En este contexto, la comunicación corporativa se desplaza de la proyección a la protección. El propio Centro Annenberg anticipa una disciplina más orientada a blindar la marca que a promoverla, más basada en datos que en narrativas y más apoyada en tecnología que en creatividad. El cambio no es menor: redefine tanto las capacidades requeridas como el tipo de talento que atraerá la industria. Más que dejar de comunicar, las empresas están ajustando la forma en que lo hacen. El énfasis en canales propios, la priorización de audiencias internas y la cautela frente a temas sensibles apuntan hacia una comunicación más controlada, más contenida y más consciente del riesgo. Es un viraje estratégico frente a un entorno donde cada mensaje puede amplificarse, distorsionarse o politizarse en cuestión de horas. Así, el comunicador no solo administra mensajes: gestiona riesgos. El desafío es convertir esa gestión en una ventaja estratégica: construir confianza con consistencia, tomar posición con claridad y sostenerla con hechos. En un entorno polarizado, las empresas que comuniquen con convicción —no solo con cautela— serán las que definan la conversación.