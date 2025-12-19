Cambio permitirá mayor acceso a empleos formales, beneficiando a más personas y manteniendo la productividad de las empresas.

Carlos Slim Helú ha reavivado el debate sobre el futuro del trabajo en México. En una reciente conferencia, el empresario más acaudalado del país afirmó poseer la fórmula para duplicar el empleo nacional: reducir la semana laboral a tres días, sin disminuir los salarios.

No obstante, su propuesta ha suscitado opiniones encontradas entre especialistas, sindicatos y trabajadores, quienes cuestionan la viabilidad real de jornadas tan extensas y una jubilación tardía.

Según su afirmación, este cambio permitiría que más personas accedan a un puesto de trabajo formal, mientras las empresas mantienen su productividad.

La propuesta de Carlos Slim para duplicar el empleo con una semana laboral de tres días sin reducir salarios

Slim propone que los empleados laboren únicamente tres días a la semana, pero durante jornadas de once o doce horas cada día, alcanzando así entre 33 y 36 horas semanales.

Según su razonamiento, este esquema permitiría distribuir las horas en diferentes turnos y fomentar la creación de nuevas plazas laborales.

El magnate sostiene que este modelo no conllevaría una disminución en los salarios ni una merma en la productividad si se lleva a cabo una correcta reorganización de la operación. Además, enfatiza que esta reestructuración podría ser especialmente beneficiosa para los jóvenes que actualmente no logran acceder a un empleo formal.

Slim sugiere aumentar la jubilación a 75 años para compensar la reducción en días laborales

Para él, el verdadero reto no es solo reducir días, sino diseñar esquemas que permitan redistribuir tareas, optimizar la operación y absorber mayor fuerza de trabajo.

Este componente busca compensar la menor frecuencia de días laborables con una vigencia laboral más prolongada. Además, rechaza modelos que reducen la semana laboral a cuatro días, porque considera que no generan suficientes oportunidades nuevas de empleo.

Para acompañar su propuesta, Slim sugiere elevar la edad de jubilación hasta los 75 años, argumentando que el actual modelo no es sostenible frente al aumento de la esperanza de vida.

Posibles riesgos asociados a la propuesta

En este contexto, se plantea la interrogante sobre si el IMSS, ISSSTE y el sistema de pensiones tendrían la capacidad de soportar una extensión laboral masiva hasta los 75 años.

Para que la iniciativa sea factible, sería imperativo llevar a cabo reformas legales significativas, lograr un consenso con los sindicatos y realizar pruebas piloto antes de cualquier implementación generalizada.

Expertos advierten que jornadas laborales de 11 o 12 horas podrían ocasionar un desgaste físico considerable, impactar negativamente en la salud y aumentar los riesgos de precarización. La propuesta de Slim no hace distinción entre diferentes sectores ni tipos de empleo, lo que podría dar lugar a desigualdades en términos de productividad y condiciones laborales.