Carlos Slim le dio punto final a su presencia en el negocio cementero de Estados Unidos. A través de Fortaleza Materiales, subsidiaria de Grupo Carso, concretó la venta de Keystone Cement a la empresa Titan America, operación que quedó sellada el 1 de mayo de 2026 y por la que el conglomerado del empresario más rico de México embolsó aproximadamente 170 millones de dólares —el 55% de una transacción total valuada en 310 millones de dólares—. La operación no fue repentina. El acuerdo vinculante de venta se había anunciado en enero de 2026, cuatro meses antes de que la transacción se cerrara de forma definitiva. Desde entonces, el mercado siguió de cerca los movimientos de Fortaleza Materiales, la filial de Grupo Carso que controlaba el activo en cuestión: Keystone Cement, una planta integrada ubicada en Pensilvania con una capacidad anual cercana a las 990.000 toneladas de clínker y oportunidades adicionales en el negocio de agregados. Para Carlos Slim, desprenderse de este activo no representa una derrota sino una decisión estratégica calculada. Según analistas de GBM, “Fortaleza Materiales concreta su salida total del negocio cementero en EE.UU., consolidando un cambio en su exposición geográfica dentro del segmento de materiales”. En términos simples: el conglomerado decidió que ya no tiene sentido mantener operaciones cementeras en territorio norteamericano cuando puede concentrar recursos en negocios con mayor escala y sinergias dentro de México. Del otro lado de la mesa quedó Titan America, filial norteamericana del grupo europeo Titan Cement, quien se llevó uno de los activos más interesantes del sector construcción en la costa este de Estados Unidos. La adquisición de Keystone Cement no es un movimiento aislado: forma parte del ambicioso plan de expansión global que la compañía denominó “TITAN Forward 2029”, una hoja de ruta orientada a consolidar presencia en mercados estratégicos de alto crecimiento. Con 170 millones de dólares frescos en las arcas de Grupo Carso y una estrategia cada vez más enfocada en el mercado mexicano, la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿hacia dónde va Carlos Slim ahora? Las señales que dio el empresario en los últimos meses apuntan en direcciones muy concretas. Por un lado, reforzó su apuesta por la infraestructura y la energía dentro de México, dos sectores donde el conglomerado tiene presencia histórica pero donde el empresario ve espacio para seguir creciendo. Recientemente trascendió que Grupo Carso avanza en el control de activos vinculados al sector petrolero y en la administración de infraestructura vial estratégica, incluyendo tramos de carretera, puentes y viaductos en rutas esenciales del país. Por otro lado, el mundo del entretenimiento y el fútbol también aparece en el radar, con versiones que lo ubican cerca de concretar una operación de alto impacto en la Liga MX. Si se confirma, sería otra demostración de que el empresario no solo mueve fichas en sectores tradicionales, sino que también tiene ojo para los negocios donde el valor de marca y la audiencia masiva generan retornos difíciles de igualar.