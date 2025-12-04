La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, emitió un fallo histórico que representa un revés directo para Inbursa, aseguradora del conglomerado de empresas de la propiedad de Carlos Slim, al obligarla a indemnizar a dos trabajadores afectados.

Aunque Carlos Slim no paga personalmente esta millonaria indemnización, el criterio establece que su aseguradora debe responder de inmediato por los daños causados por las redes eléctricas de la CFE.

Pero no es todo, porque el Máximo Tribunal confirmó que los albañiles pueden exigir la compensación directamente a Inbursa, aplicando la Acción Directa del artículo 147 para agilizar su reparación.

Un fallo histórico y un revés inesperado para el magnate

La resolución de la SCJN validó plenamente la Acción Directa, permitiendo a las víctimas acudir sin intermediarios a la aseguradora de Carlos Slim para obtener una indemnización inmediata.

El criterio de la SCJN debilitó el argumento de Inbursa, que buscaba llevar los casos a la vía administrativa, y consolidó un precedente que obliga a la aseguradora a responder con mayor rapidez.

Carlos Slim el hombre más rico de México.

La relación comercial entre la CFE, Inbursa y Carlos Slim

Inbursa es la aseguradora contratada por la Comisión Federal de Electricidad para cubrir daños provocados por riesgos de sus redes, lo que la convierte en responsable civil directa ante accidentes.

El grupo financiero forma parte del conglomerado empresarial de la familia Slim, encabezado por Grupo Carso, y está presidido por Marco Antonio Slim Domit, hijo del magnate mexicano.

¿Qué es la “Acción Directa” y cómo te protege?

La Acción Directa te permite reclamar la indemnización directamente a la aseguradora cuando sufres un accidente causado por una empresa asegurada, sin trámites previos ni burocracia.

Esto significa que, si un servicio público o empresa causa un daño y tiene seguro, puedes ir de inmediato con la aseguradora y exigir tu pago sin esperar al Gobierno de México, en este caso encabezado por Claudia Sheinbaum.