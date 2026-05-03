El Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) han implementado medidas estrictas en este 2026 para los conductores que intenten eludir la ley. El objetivo primordial radica en asegurar que el transporte público cumpla de manera rigurosa con todas las normativas de seguridad vigentes. En ese sentido, el Gobierno de Clara Brugada y el INVEA han iniciado el despliegue de brigadas de Personal Especializado en las 16 alcaldías para supervisar las unidades de transporte. Estas acciones están orientadas a atender las denuncias ciudadanas y a mitigar los riesgos viales. “En el INVEA, vigilamos que cada unidad de transporte opere conforme a las normas establecidas para que llegues bien a tu destino”, afirmaron y se están llevando a cabo suspensiones, multas y sellados de puertas. Los operativos serán constantes y rigurosos a lo largo del año en diversos puntos estratégicos de la capital. Se aplicarán sanciones severas a quienes no cuenten con la documentación reglamentaria o presenten fallas mecánicas. Según lo publicado por el INVEA, “¡Viajar seguro no es una opción, es tu derecho!”. En el año 2025, el INVEA ejecutó operativos masivos con la finalidad de asegurar que las unidades cumplieran con los requisitos óptimos para su correcto funcionamiento. Como resultado de estas intervenciones, se suspendieron 1,151 unidades debido a la ausencia de la documentación necesaria y a un estado físico-mecánico inadecuado. “Con el propósito de garantizar una movilidad segura, el Personal Especializado suspendió aquellas unidades que no cumplían con lo estipulado en la ley”, comunicó el INVEA al concluir las jornadas de verificación del año anterior. Este precedente establece un estándar para las revisiones estrictas que se realizan en la actualidad. El Gobierno de CDMX destaca la importancia de la campaña que exhorta a evitar la discriminación hacia individuos por su condición social, edad, preferencia sexual, discapacidad u origen étnico. El proceso de verificación técnico-mecánica y administrativa engloba componentes fundamentales para evitar la suspensión inmediata del vehículo: Desde el INVEA se reiteró que “si el transporte se encuentra en regla, su viaje es seguro”. Mediante estas iniciativas, el Gobierno de la CDMX continúa promoviendo un modelo de movilidad ordenada y segura en la metrópoli. Se exhorta a los conductores a mantener sus vehículos de acuerdo con los lineamientos legales establecidos. Para este nuevo ciclo, el instituto enfatiza que el cumplimiento de las normativas constituye un indicador de la calidad del servicio ofrecido. Los transportistas deben adherirse a los límites de velocidad y respetar las señales de tránsito. Además, es esencial reservar asientos para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.