El nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México, Edomex, introduce modificaciones significativas que impactan a todos los actores viales. El objetivo es alcanzar una movilidad más organizada, segura y respetuosa en las vías públicas. Las nuevas disposiciones de la Secretaría de Movilidad están diseñadas para salvaguardar la integridad de peatones, ciclistas y conductores en su totalidad. El reglamento presta especial atención a los vehículos no motorizados, tales como bicicletas y patinetas eléctricas. El incumplimiento de estas normativas podría conducir a la retención inmediata del vehículo e incluso a la revocación de la licencia de conducir en determinadas circunstancias. Es imperativo que los individuos que empleen bicicletas, triciclos, patines eléctricos, así como otros vehículos no motorizados, se adhieran rigurosamente a las siguientes regulaciones. Dichas normas tienen como objetivo principal fomentar la convivencia y el respeto dentro de la infraestructura vial de la localidad. El cumplimiento de estas pautas de tránsito es esencial para prevenir accidentes y evitar las costosas sanciones que impactan directamente en su economía. Las autoridades han dejado claro que no se tolerará a quienes desobedezcan las nuevas disposiciones de tránsito. La legislación establece de manera clara que se prohíbe la circulación o detención de vehículos en carriles exclusivos, lo cual es esencial para la seguridad vial. Se implementan medidas específicas en zonas de transporte masivo que fortalecen dicho principio, garantizando un flujo adecuado y protegiendo a los usuarios de estos sistemas. Estos espacios están reservados estrictamente para el transporte público de alta capacidad. La supervisión se efectuará mediante fotomultas, lo que asegura el cumplimiento de la normativa y el flujo ininterrumpido del transporte masivo. Además, es fundamental destacar que la implementación de estas medidas contribuirá a la eficiencia del sistema de transporte.