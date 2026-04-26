La decisión del Gobierno de ceder en febrero el control del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha tenido por objetivo mejorar significativamente el servicio del transporte público. Este cambio, sin dudas, tendrá a lo largo de 2026 un impacto positivo en la infraestructura y gestión del sistema. Como resultado de esta decisión, se ha producido la extinción de FONATUR Tren Maya, entidad que previamente lideró el desarrollo del proyecto. Esta acción fue formalizada mediante un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El objetivo primario de esta reestructuración fue optimizar la operación y gestión de una de las obras de infraestructura más relevantes en el país. Al día de hoy, esta reconfiguración en el servicio de transporte representa una transformación administrativa histórica para el país. La consolidación fue alcanzada gracias a diversas disposiciones legales promulgadas entre 2023 y 2024. En septiembre de 2023, se establecieron los lineamientos necesarios para que FONATUR y su filial llevaran a cabo la transferencia del proyecto a la nueva operadora. El proceso de transferencia vivió un momento crucial el 29 de agosto del año pasado, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio su autorización para la desincorporación de FONATUR Tren Maya. Esta entidad, instaurada en 2018 tras un cambio de denominación y vinculada a la Secretaría de Turismo, cesó sus operaciones para permitir la creación de una estructura unificada. De este modo, Tren Maya, S.A. de C.V. se posicionó como la única empresa encargada del sistema ferroviario, bajo la supervisión directa de la Sedena, lo que sugiere una administración más centralizada y eficiente. Más adelante, un decreto presidencial emitido el 1 de marzo de 2024 fijó como fecha límite el 12 de septiembre de ese mismo año para completar la entrega, trazando el camino hacia la liquidación de la empresa anterior. Este tren ampliará su servicio. Con el cambio de administración, este tren asumirá la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros, así como la gestión de actividades comerciales y servicios complementarios asociados al sistema. Además de la construcción y operación de la infraestructura ferroviaria. La transferencia del Tren Maya a la Sedena se encuentra explícitamente delineada en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, donde este proyecto se articula dentro del eje de “Economía Moral y Trabajo”. La validez jurídica del traslado fue confirmada mediante el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, a través del cual se transfieren a dicha dependencia los derechos y obligaciones correspondientes al sistema ferroviario. La infraestructura de este sistema favorecerá el transporte eficiente de insumos médicos y ayudas alimentarias hacia las comunidades indígenas, además de contribuir a la seguridad en la frontera sur del país. El Programa Institucional 2025-2030 delineará los ejes estratégicos de esta fase: Cada uno de estos lineamientos se integra dentro de una visión de desarrollo regional orientada al crecimiento económico sostenible y equitativo. Este enfoque subraya la relevancia de la infraestructura en el desarrollo económico y social del país, promoviendo un modelo que prioriza el bienestar de la población.