Con el plazo de la Declaración Anual a punto de vencer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tomó una medida concreta para evitar el colapso en sus módulos: extender el horario de atención en todo el país. A continuación, te contamos todo lo que debes saber. Hasta el 30 de abril, los 169 módulos del SAT distribuidos en todo el territorio nacional operan de lunes a viernes en un horario extendido: de 09:00 a 18:00 horas. Esto representa dos horas extra respecto con el esquema habitual de cierre a las 16:00, y aplica de forma uniforme en todas las oficinas del país, sin importar el estado o ciudad donde se encuentre el contribuyente. La fecha límite para presentar la Declaración Anual del Ejercicio Fiscal 2025 sin incurrir en sanciones es el 30 de abril. Ese día también opera bajo el horario extendido, por lo que quienes hayan postergado el trámite aún tienen margen para resolverlo en persona. Sin embargo, los expertos fiscales recomiendan no dejar el trámite para los últimos días, especialmente si se tiene alguna inconsistencia que resolver o si se espera obtener una devolución de impuestos. Para quienes prefieren o necesitan hacer el trámite desde casa, el portal del SAT está disponible las 24 horas del día durante todo abril. A través de esa plataforma es posible cargar información, revisar las facturas precargadas por la autoridad, verificar percepciones exentas desde los comprobantes de nómina y enviar la declaración completa sin necesidad de trasladarse a ninguna oficina. El portal también permite reclasificar facturas con inconsistencias, una mejora implementada recientemente por el SAT para facilitar el proceso y reducir los errores que suelen generar rechazos o retrasos en las devoluciones. No obstante, la misma autoridad fiscal emitió una advertencia importante: conviene evitar el portal entre las 10:00 y las 14:00 horas los días 29 y 30 de abril.