Con una velocidad de prueba que alcanza los 450 kilómetros por hora y una velocidad operativa proyectada de 400 km/h, este nuevo avance tecnológico podría establecerse como el tren comercial más veloz del mundo, superando los aclamados trenes de alta velocidad de Japón. China ha logrado un progreso notable en la revolución del transporte ferroviario con la presentación de los prototipos CR450, un innovador tren bala que tiene el potencial de redefinir los estándares de velocidad en las infraestructuras ferroviarias. El modelo CR450 incorpora una nueva configuración de cerramiento del bogie diseñada para reducir al máximo la resistencia aerodinámica a velocidades elevadas. Esto se complementa con una parte frontal aerodinámica y perfilada que ofrece una baja resistencia, un parabrisas también optimizado aerodinámicamente y el uso de materiales de peso ligero. Los nuevos prototipos, presentados en Beijing, vienen en dos modelos: el CR450AF y el CR450BF, cada uno compuesto por ocho vagones, cuatro de ellos con motor y cuatro sin motor, de acuerdo con CRRC Corporation Limited (CRRC), el principal fabricante de trenes de China. El tren CR450 representa un salto significativo respecto a su predecesor, el CR400 Fuxing, que actualmente opera a 350 km/h, detalla la agencia china Xinhua. Estos vehículos ferroviarios de alta velocidad se distinguen por incorporar un moderno sistema de propulsión de imanes permanentes, el cual está dotado de refrigeración por agua, así como por contar con un sistema de bogies de gran estabilidad y alta fiabilidad. Se han integrado métodos punteros para la disminución del ruido en distintas zonas y rangos de frecuencia. Como resultado, el ruido dentro de la cabina se reduce en 2 decibelios y el espacio destinado a los pasajeros se ve aumentado en un 4% respecto a las versiones anteriores. En comparación con sus predecesores, la resistencia operativa general del CR450 se reducirá en 22 por ciento y su peso disminuirá en 10 por ciento, precisó el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China. Las formaciones vienen equipadas con un sofisticado sistema de frenado de urgencia de varios niveles y disponen de más de 4.000 sensores para efectuar la monitorización en tiempo real de los componentes esenciales. Esto abarca el cuerpo del coche, el pantógrafo de alta tensión, el control ferroviario y los sistemas de detección de incendios. Además, para mejorar la identificación de escenarios de emergencia, CRRC explicó que se ha implementado una tecnología de detección “más allá del horizonte”. El CR450 se distingue de manera considerable en relación con otros trenes de alta velocidad que actualmente operan a nivel mundial: China se distingue no solo por su celeridad, sino también por su infraestructura ferroviaria. Con cerca de 47,000 kilómetros de vías de alta velocidad, esta nación asiática posee la red más extensa del mundo. Tal preeminencia se manifiesta en exitosos proyectos internacionales, tales como: