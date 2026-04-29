El Servicio de Administración Tributaria, SAT, confirmó que las personas físicas que presenten su Declaración Anual 2025 y obtengan saldo a favor podrán recibir hasta 150,000 pesos mediante mecanismos automatizados, siempre que cumplan con requisitos específicos establecidos para el proceso fiscal vigente. El SAT recordó que el 30 de abril es la fecha límite para presentar la declaración, y que el acceso al Sistema Automático de Devoluciones, SAD, depende tanto del monto solicitado como del uso correcto de credenciales como RFC, Contraseña y e.firma vigente. Por otro lado, el organismo fiscal indicó que el depósito del saldo a favor se realiza directamente en una cuenta bancaria con CLABE activa a nombre del contribuyente, en un periodo que va del 1 de abril al 31 de julio de 2026, si no existen inconsistencias. “El SAT devolverá hasta 150,000 pesos a los contribuyentes que presenten su Declaración Anual, tengan saldo a favor y cumplan con el uso de e.firma, así como con la validación de su información fiscal y bancaria”. El SAT explicó que el acceso al Sistema Automático de Devoluciones depende del monto del saldo a favor y del tipo de autenticación utilizada al momento de enviar la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal. En caso de cumplir con estos requisitos, la devolución puede reflejarse en aproximadamente cinco días hábiles tras la presentación, aunque el contribuyente puede revisar el estatus en el Buzón Tributario para mayor certeza. Cuando el saldo a favor no es devuelto automáticamente o el monto depositado no coincide con lo esperado, el SAT habilita el Formato Electrónico de Devoluciones, FED, como alternativa para iniciar un proceso manual con documentación adicional. Este mecanismo también aplica para quienes no calificaron en el sistema automático o requieren corregir información, adjuntando comprobantes fiscales que respalden su solicitud ante la autoridad tributaria. “El Formato Electrónico de Devoluciones permite a los contribuyentes solicitar su saldo a favor cuando la devolución automática no se realiza, es parcial o requiere validación adicional”. El SAT subrayó que ha incorporado mejoras tecnológicas en la plataforma para facilitar el llenado, incluyendo datos precargados, clasificación de deducciones y mensajes informativos que ayudan a evitar errores durante el proceso.