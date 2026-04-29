Quedan solo unas horas para cumplir con uno de los trámites fiscales más importantes del año en México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que la Declaración Anual 2025 para personas físicas debe presentarse a más tardar el 30 de abril de 2026, y algunos trabajadores con ciertos ingresos están obligados a hacerlo para evitar multas o problemas fiscales. Aunque no todas las personas asalariadas deben presentar este trámite, hay casos específicos en los que sí es obligatorio. Entre ellos destacan quienes superaron un determinado monto de ingresos anuales o quienes trabajaron para más de un patrón al mismo tiempo. Además, el SAT confirmó que quienes obtengan saldo a favor podrán solicitar una devolución automática, siempre que cumplan con ciertos requisitos y presenten correctamente su información bancaria. Antes de que termine abril, conviene revisar si estás dentro de los contribuyentes obligados. La Declaración Anual 2025 debe presentarse durante abril de 2026 por las personas físicas que hayan obtenido ingresos por distintos conceptos. En el caso de sueldos y salarios, están obligados a presentar la declaración quienes: También deben presentarla quienes obtuvieron ingresos por: No todas las personas físicas deben realizar este trámite fiscal. Tampoco quienes obtuvieron ingresos por salarios e intereses reales, siempre que el total no exceda de 400 mil pesos y los intereses reales no superen los 100 mil pesos. Además, pueden quedar exentos quienes: Las personas físicas en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) pueden quedar relevadas, aunque pueden optar por presentarla voluntariamente. Para presentar la Declaración Anual 2025 necesitas: Si obtienes saldo a favor, puedes recibir la devolución automática mediante el Sistema Automático de Devoluciones (SAD) del 1 de abril al 31 de julio de 2026. Para solicitarla: Con el cierre del plazo este 30 de abril, el SAT reiteró la importancia de revisar si estás obligado a presentar tu declaración para evitar sanciones y, en su caso, recibir tu devolución de impuestos.