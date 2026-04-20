El Poder Judicial de la Federación fijó un criterio que cambia la forma de calcular las pensiones: la suma de dos o más no puede ser mayor al último salario que una persona percibía cuando estaba en activo. Dicha resolución fue dictada por el Décimo Tribunal Colegiado. Esta disposición, contenida en la jurisprudencia con registro 2031970, surgió a partir de diversos litigios contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y establece un límite claro para quienes reciben más de una pensión bajo este esquema. Según el criterio judicial, permitir que una persona jubilada obtenga ingresos superiores a los que tenía durante su vida laboral podría generar presiones económicas y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema pensionario en el país. La resolución señala que no es razonable que una persona retirada perciba una pensión mayor a su salario previo. En consecuencia, aunque alguien tenga derecho a varias pensiones -por ejemplo, una por jubilación o invalidez y otra por riesgo de trabajo-, el monto total no podrá superar el 100% de su último ingreso como trabajador. El Poder Judicial explicó que esta medida busca mantener el equilibrio financiero del sistema. Entre sus principales argumentos destacan: Además, el tribunal recordó que estos esquemas funcionan a partir del balance entre aportaciones y prestaciones, por lo que romper ese equilibrio pone en riesgo su estabilidad. El criterio se derivó de casos en los que los adultos mayores demandaron al IMSS para obtener una pensión adicional por riesgo de trabajo, además de la que ya recibían. Aunque inicialmente una autoridad laboral avaló la solicitud, el Instituto promovió un amparo al considerar que el monto total excedía el salario previo. Finalmente, un tribunal federal resolvió a su favor y estableció este precedente. Este criterio está dirigido principalmente a personas que reciben más de una pensión dentro del régimen del IMSS, como en los casos de: En estos supuestos, la suma de ambas deberá respetar el límite del último salario. Al tratarse de jurisprudencia, su aplicación es obligatoria para tribunales en todo el país en casos similares.