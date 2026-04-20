Miles de trabajadores que planean jubilarse en los próximos años recibirán una noticia que cambia por completo su situación financiera. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó una reforma que reduce a la mitad el aguinaldo de los nuevos pensionados, marcando un antes y un después en el sistema de retiro del país. Aunque por ahora la medida aplica en un solo estado, el precedente que sienta preocupa a millones de trabajadores en todo México. El máximo tribunal del país avaló la constitucionalidad de una reforma en el sistema estatal de pensiones de Zacatecas que recorta el aguinaldo de 60 a 30 días, es decir, una reducción del 50%. La SCJN determinó que el ajuste no viola el derecho a la seguridad social, es proporcional y tiene un fin legítimo: garantizar la viabilidad financiera del sistema. Lo que más preocupa a los expertos no es el fallo en sí, sino el criterio que establece. Al declarar constitucional este tipo de recorte, la Suprema Corte abre la puerta para que otros estados del país apliquen medidas similares en sus propios sistemas de pensiones sin necesidad de enfrentar obstáculos legales mayores. Este es el punto que más confusión genera y que más importa conocer antes de tomar cualquier decisión sobre el retiro. El recorte aplica únicamente a quienes se jubilen a partir de la entrada en vigor de la reforma en Zacatecas. Los pensionados actuales no serán tocados y conservarán su aguinaldo de 60 días intacto, ya que la Suprema Corte fue clara al señalar que la medida no puede aplicarse de forma retroactiva. En pocas palabras: si ya estás jubilado, no hay de qué preocuparse. Pero si estás por jubilarte en los próximos años bajo el sistema estatal de Zacatecas, el impacto será directo y concreto en tu bolsillo cada fin de año. Por ahora la reforma es exclusiva de Zacatecas y no modifica los esquemas federales del ISSSTE ni del IMSS. Sin embargo, el criterio validado por la Suprema Corte es el dato que nadie debe perder de vista. Al establecer que este tipo de ajustes son constitucionales cuando buscan sostener la viabilidad del sistema, se sienta un precedente que podría ser citado en futuras reformas a nivel nacional. Especialistas advierten que, en un contexto donde varios sistemas de pensiones estatales enfrentan serios problemas financieros, este fallo podría convertirse en la hoja de ruta que otros gobiernos utilicen para justificar recortes similares.