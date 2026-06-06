El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este viernes, 5 de junio de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.2 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 23.23 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 40 km al oeste de Matías Romero, con una profundidad de 96.4 kilómetros, latitud de 16.912° y una longitud de -95.414°.

Se registra terremoto de magnitud 4.2 en la escala de richter en oaxaca (foto: Pixabay).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Ciudad — Autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas; no usar ascensores; evacuar por rutas seguras al finalizar el sismo y seguir información oficial.